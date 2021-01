Descarta funcionario de embajada de EUA que se 'relajen' políticas migratorias con Biden

El agregado del departamento de Seguridad Nacional de la Embajada de Estados Unidos en México, Edgar Ramírez, aseguró que no existe la posibilidad de un cambio inmediato en las políticas migratorias de ese país y advirtió sobre los riesgos de realizar el "viaje mortal" por el que murieron 250 migrantes en el 2020.

Con relación al rumor creciente de que, a partir del 20 de enero se relajarán las medidas de ingreso y solicitud de asilo, esto al iniciar la administración de Joe Biden, Ramírez explicó que las políticas migratorias implementadas durante la administración de Donald Trump seguirán vigentes, incluyendo las restricciones de cruce surgidas a partir de la pandemia por Covid-19.

"Nuestro mensaje es claro: si ingresa al país ilegalmente o viola las órdenes de salud pública enfrentará una acción inmediata, incluyendo la expulsión al momento, el arresto, o incluso la cárcel", advirtió el funcionario.

Ante esta situación y los riesgos que corren los migrantes para cruzar de manera ilegal, Ramírez hizo un llamado a evitar ponerse en manos de traficantes y dio a conocer que, durante el 2020, la Patrulla Fronteriza recuperó 250 cuerpos de personas en diferentes puntos de la franja fronteriza.

Incluso hizo mención de dos cuerpos localizados la semana pasada en medio de la nieve. "Los traficantes no cuidan la vida de los migrantes y no les importa su seguridad o futuro", dijo.

También hizo referencia al intento de un grupo de migrantes que irrumpió en una garita de El Paso, Texas, provocando que se cerrara la garita durante varias horas en afectación a quienes requerían ingresar legalmente.

Detalló que no se ofrece ningún trato especial a personas que llegan en grupo o de forma individual con intención de internarse en territorio estadounidense; incluso dijo que cuando esto ocurre, se cierran las garitas y se implementa un operativo de seguridad para evitar la irrupción a la fuerza.

"El llegar a la frontera de manera individual o como parte de un grupo grande no ofrecerá ninguna ventaja ni prioridad en el intento de cruzar. Así que hay razones legales, de salud y climáticas para evitar tratar de cruzar, no pierda su tiempo y dinero, y no ponga en riesgo su seguridad ni su salud", reiteró.