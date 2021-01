Soul: Vivir el momento a través del jazz

Hay personas que consideran al cine como el arte más completo, porque engloba literatura, arte visual, música, vestuario e incluso arquitectura. Tal vez esta compilación logra que la conexión del séptimo arte con el público se solidifique, incluso en las cintas animadas. Identificarse con aquello que surge de la pantalla genera una experiencia donde la realidad conversa con la ficción.

Soul (2020) es la reciente producción de Disney y Pixar Animation Studios, cuyo estreno aconteció en octubre de 2020 dentro del Festival de Cine de Londres. Aunque se tenía previsto que llegara a los cines en junio pasado, sus productores decidieron aplazar la proyección debido a la pandemia. Finalmente se decidió lanzarla el 25 de diciembre a través de la plataforma Disney+.

Con una banda sonora compuesta por Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste, el filme utiliza al género del jazz como apoyo para validar su argumento, donde vivir el presente efímero parece ser el mensaje más profundo. El personaje principal, Joe Gardner, un maestro y músico soñador de Nueva York, improvisa sus acciones sin percatarse de ello, del mismo modo que se deja llevar por el sonido cuando ejecuta el piano.

El guion de Soul ofrece un viaje al interior de los deseos, cuestiona la muerte e imagina un mundo existencialista donde las almas son programadas antes de enviarlas a la Tierra. Esto último provoca algo de ruido cuando se recuerda que el jazz, desde sus raíces, es una búsqueda libertad.

Entonces, ¿se puede programar un deseo? La respuesta podría encontrarse en obras como El miedo a la libertad de Erich Fromm, en cuyas páginas se distinguen los deseos impuestos por el entorno ante aquellos que nacen del propio espíritu.

Para el cineasta lagunero César Alfaro, Soul narra el viaje del héroe a la inversa, a través de una dualidad entre Joe Gardner y el coprotagonista 22. Refiere que también se trata de la búsqueda del propósito.

"Dentro del propósito del viaje del héroe, para hablarlo más como inspiracional y no tanto como la técnica de la creación de un guion, siempre hay una meta o un sueño que tenemos, en el cual el sueño debe ser algo que te inspira: algo que te guste hacer, algo que uno ama crear o forjar. Aunque sea un momento o una plática, siempre estamos creando como personas, como almas".

En esta caso, la música jazz es funcional para crear un momento de inspiración. También es base para expresar cómo el protagonista se ha sentido rechazado por su talento, impotente al no encontrar una oportunidad para crear.

"La música juega el papel más increíble de la película, porque yo me quedo con la introducción de la cinta. ¿Cómo me quedo con la introducción de la película? Es para mí muy tangible podernos proyectar como humanos en lo que vivía Joe, porque es una vida muy normalizada que la mayoría de nosotros tenemos, pero que a final de cuentas siempre, como creadores que somos todos los humanos, tenemos esa meta de algo que nos encanta hacer. Para Joe su propósito, su camino, era ser el mejor pianista".

LIBERTAD SONORA

Para Edgar Flores, director de la Big Band Jazz Coahuila (BBJC), Soul asemeja a una cierta realidad, más allá del mensaje principal de disfrutar la vida; le parece una ventana para que el público pueda entender a los músicos, en general.

"Que la música es una disciplina, que la música se tiene que estudiar, que a lo mejor es difícil o va a ser complicado que encuentres una estabilidad, por así decirlo, pero pues es una carrera en la que se tiene demasiada demanda, demasiado sacrificio, demasiado tiempo, horas de estudios que a lo mejor alguna otra carrera no te lo va a exigir tanto".

Flores refiere al episodio donde el protagonista tiene conflictos con su madre, quien desea que encuentre un trabajo seguro con prestaciones, pero Joe no se siente cómodo con esa idea

"Muchas veces nuestra familia, nuestros amigos, todo mundo, nos dice respecto a la carrera musical: '¿Y eso para qué te sale? ¿Eso te va a dar de comer?'. Creo que es un mensaje importante en el que muchos músicos nos hemos sentido identificados por ese lado".

Mientras tanto, el músico Alberto Robledo considera que el jazz fue escogido precisamente para acompañar a la temática de la película, en la que se solicita una segunda oportunidad para vivir.

"Creo que la película quería dar a entender esa pasión por hacer algo. Yo me siento identificado por el aspecto de la música, porque a eso me dedico. Pero al mismo tiempo, al menos específicamente en el jazz, que he tenido la suerte de vivir ese mundo, siempre es como la búsqueda de vivir el momento".

Así, la improvisación surge de manera espontánea cuando el músico ejecuta su instrumento. Las formas sonoras emergen inéditas y se esfuman para no tener una segunda aparición. Esta visión se transporta a la vida cotidiana, donde cada momento es único e irrepetible.

"El jazz es una música de estar presente. Creo que la mayor parte del tiempo las personas no viven en el presente. Creo que una angustia, una preocupación nace precisamente de que estamos viviendo en el pasado, de que no podemos dejar de pensar en esas cosas, de que estamos esperando algo con ansias. El jazz no vive ni en el pasado ni en el futuro, vive en el momento en el que se está".

Robledo ejemplifica esta noción en la escena donde el protagonista acude a una audición. Allí, ingenuamente pregunta qué pieza hay que tocar y la respuesta de los demás músicos aparece en una improvisación. Consternado, al personaje principal no le queda más opción que seguirlos hasta poder conectar con ellos musicalmente. "Si fuera otro momento, él jamás habría podido tocar lo que tocó".

Así, sin afán de replicar campanas, Soul confirma una vez más la hermandad en el cine y la música jazz como conducto para transmitir un mensaje. Relación que data desde 1927, cuando The Jazz Singer se estrenó en los cines como la primera película sonora de la historia.