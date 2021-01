Las horas oscuras de la democracia en EUA

Las horas más oscuras de la democracia en Estados Unidos se vivieron el miércoles con la insurrección de turbas violentas que tomaron el Capitolio, sede de las Cámaras de Representantes y Senadores, con el fin de evitar la Certificación del Congreso del triunfo electoral del Demócrata Joe Biden como presidente de Estados Unidos. La asonada fue abierta y públicamente promovida, alentada y dirigida por el Presidente Trump, en su última y desesperada acción negándose a reconocer haber perdido las elecciones. Hubo daños materiales, políticos, heridos, muertos, golpes, confrontaciones, intervino la Guardia Nacional y se decretó el toque de queda de las 18:00 a las 6:00 de la mañana del jueves y que se mantiene por ahora. Fue una insurrección nunca antes vista, en la democracia estadounidense, comandada por el Presidente en funciones: Donald Trump que termina así su caótico mandato.

Gobiernos del mundo entero criticaron duramente a la democracia estadounidense, que sufrió el más duro golpe en una historia de más de 200 años. Uno de los primeros en pronunciarse fue Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y socio junto con México en el Tratado comercial trilateral, "quiero comenzar por lo que vimos esta semana, fuimos testigos de un asalto a la democracia por turbas violentas alentadas por el actual Presidente". Para Canadá "la democracia permanece, la violencia no tiene espacio en nuestras sociedades y el extremismo no tiene éxito frente a la voluntad del pueblo. La democracia es un trabajo de todos los días, los partidos políticos (en tiempos no electorales) trabajan juntos todos los días por el bien común".

Por su parte, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador hizo sólo una breve declaración general a favor de la paz en Estados Unidos, sin referirse expresamente a las turbas violentas ni mucho menos a la asonada dirigida y alentada por el Presidente Trump. Afirmó también, torpemente, que no irá a la toma de posesión de Biden. ¿Pretende manifestar su apoyo a Trump en esta hora oscura? Adicionalmente AMLO, criticó duramente a Twitter y Facebook por haberle quitado sus servicios a Trump, en las actuales circunstancias.

Trump pretende dar marcha atrás, acosado por ambas Cámaras del Congreso, para que asuma la responsabilidad que le corresponde por haber instigado la violencia durante meses y en particular en los últimos días. Fue él quien llevó a la turba de la Casa Blanca, por la avenida Pennsylvania Avenue hasta el Capitolio. Fue él quien creó un clima de división y enfrentamiento con su insistencia en que le había sido robada la elección. Un día antes recibió la noticia de que los Demócratas habían ganado la elección de dos senadores en Georgia lo que les dio mayoría en ambas Cámaras. Trump a lo largo de meses insistió en fraude electoral que nunca pudo probar ni existió. Aunque con ello creó odios y mentiras que desembocaron en la violencia, apoyada incluso por algunos miembros del Partido Republicano.

Acosado ahora Trump tiene que asumir sus responsabilidades, demanda Nancy Pelosi: "Impeach Trump Again", júzguesele ahora, la evidencia de sus dichos y hechos lo condenan. El Congreso se debate entre un juicio en su contra o bien la aplicación de la Constitución en su artículo 25 que es destitución por su incapacidad para gobernar (escasos días que le quedan hasta el 20 de enero). Eso sí, Trump afirmó ya que no estaría presente en la toma de posesión de Biden como Presidente. Curiosamente López Obrador coincide con Trump, que declaró que no asistirá, ni ha recibido invitación.

Trump perdió el apoyo de Mike Pence, el vicepresidente y de Mitch McConnell, Republicano, líder del Senado, el del fiscal Barr sus fieles aliados durante casi 4 años. Ahora se niegan a violar la ley para desconocer el triunfo de Biden. Trump quedó aislado. Bueno, no tanto porque López Obrador está con él. Increíble: ahora resulta que defiende la democracia en Estados Unidos, precisamente después del asalto al Capitolio con el que Trump pretendía que no se certificara el triunfo electoral de Biden. Violencia contra la democracia impulsada por Trump. ¿López Obrador no entiende lo que pasó y lo que está pasando?

Para completar el panorama los exsecretarios de la Defensa encendieron las luces de alarma frente a lo que ocurrió y ocurrirá en Estados Unidos, en la democracia considerada una de las más fuertes en el mundo.

Trump tendrá que responder, como responsable de lo ocurrido en el Capitolio. Impeachment o Destitución. El presidente Trump urdió y dio el más duro golpe a la democracia estadounidense. Es criticado y rechazado en el mundo entero. ¿Impeachment o destitución?