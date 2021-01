AMLO manifiesta que espera Colima baje su índice delictivo

Luego que se señalara a Colima como el estado con el mayor número de homicidios por cada 100 mil habitantes, este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que no desea que esta entidad siga estando en los primeros lugares de índice delictivo.

En compañía del gobernador José Ignacio Peralta, el titular del Ejecutivo federal señaló que Colima era uno de los estados más tranquilos del país, pero se "descompuso en los últimos tiempos" debido a la desatención de la población y porque se permitió la introducción de drogas químicas provenientes de Asia por el puerto de Manzanillo.

"Yo no quiero que siga estando Colima en los primeros lugares en índice delictivo, nadie lo desea, no lo merecen los ciudadanos, la gente de Colima, mujeres y hombres. Es cosa de no olvidar cómo era Colima, uno de los estados más tranquilos de México y que se descompuso en los últimos tiempos. Ahora se ha avanzado, se ha podido disminuir la incidencia delictiva, de acuerdo a lo que aquí informó el ciudadano gobernador; y además, esa es la realidad, esa es la verdad, pero nos falta todavía.

"Desde luego, la inseguridad en Colima tiene varias causas. Hablábamos ya de la desatención al pueblo, la desatención a los jóvenes, pero también porque se fueron creando ambientes en estos estados del país que vinieron a impactar en Colima y de manera muy especial el puerto de Manzanillo", aseveró.

En este sentido, el presidente López Obrador señaló que para evitar que continuara esto se tomó la decisión de que los puertos de todo el país pasaran de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a manos de la Secretaría de Marina (Semar) y se combata la corrupción que prevalece en los puertos.

"Tenemos que tener mucho cuidado, y por eso estamos actuando a tiempo, porque en los últimos años ya lo que prevalece no es lo que domina, la siembra de marihuana, de amapola, sino los químicos que se introducen al país desde Asia y que llegan por los puertos del Pacífico.

"Por eso se tomó la decisión, porque hay quienes no tienen la información suficiente, por eso se tomó la decisión de que los puertos pasaran de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina, todos los puertos del país, con ese propósito y también con el propósito de combatir el contrabando y evitar la corrupción que prevaleció en los puertos de México durante mucho tiempo. Por eso se están tomando estas decisiones", agregó.

Se prevé que mañana domingo a medio día, el presidente López Obrador recorra el puerto de Manzanillo en compañía del gobernador colimense y de su gabinete de Seguridad federal.