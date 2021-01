IMSS reporta saturación del 80% en hospitales de 8 entidades

En su participación en la conferencia nocturna, Zoé Robledo Aburto, director general de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mencionó que además de la Ciudad de México y Estado de México, ocho entidades reportan una saturación mayor de 80% en hospitales COVID del instituto.

Se trata de Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco y Michoacán, por lo que en dichos estados se incrementará el número de camas hospitalarias para atender a pacientes con coronavirus.

"Durante las últimas semanas hemos estado hablando mucho del incremento de casos en la Zona Metropolitana del Valle de México, particularmente aquí en la Ciudad y en el Estado de México, también en Baja California, pero hoy quiero comentarles de ocho estados que, como también se ha visto, están incrementando su número de contagios y también el número de pacientes hospitalizados, por lo que en cada uno de ellos, se incrementará la capacidad hospitalaria", dijo.

Señaló que en el caso de Querétaro se habilitarán otras 104 camas, en Hidalgo 62, Puebla tendrá un incremento de 207, Morelos de 119, Guanajuato de 312, Nuevo León contará con otras 150 camas para atender a pacientes positivos a Covid-19, Jalisco con 563 y Michoacán con 195.

El funcionario recordó que el personal de salud se encuentra muy cansado, dado que lleva más de diez meses haciendo frente a la pandemia, pero enfatizó que todo el personal del sector salud seguirá dando la batalla contra el SarsCoV2.

"Lo mencionamos siempre, están fatigados, pero no están rendidos. Y ahí han seguido en estas épocas decembrinas, ahí han seguido fines de semanas, los turnos nocturnos, los fines de semana, como mencionaba, y estarán ahí para que podamos seguir creciendo".

Sin embargo, dirigió un llamado de ayuda a la sociedad para que pueda disminuir la transmisión del virus, reiteró la petición de quedarse en casa si no es necesario salir y seguir al pie de la letra las indicaciones sanitarias como lavado de manos y guardar sana distancia.

"Lo que sigue siendo fundamental es que logremos bajar los contagios, aplanar la curva en estos estados. Y eso solo se logra si la gente, el pueblo, que ha ayudado tanto, sigue ayudando quedándose en casa, no asistiendo a reuniones, no saliendo. Acabo el año pero no acabó la pandemia", reiteró.