Fuera de juego

Luego de un gran tiempo lejos de este espacio, regreso antes del arranque del torneo para Cruz Azul, que enfrentará mañana a Santos Laguna en mi bella Comarca Lagunera.

Estas líneas te las quiero dedicar a ti, aficionado “de hueso colorado” que por ninguna circunstancia abandonas a tu equipo, así sea el más ganador o el más perdedor; el más amado o el más odiado; y que lo haces bajo todos los escenarios posibles, cuando gana, empata o pierde...tú te mereces todo mi respeto y admiración. Luego de la catástrofe que significó que nos empataran el marcador global en Ciudad Universitaria, durante la vuelta de semifinales del Guard1anes 2020, bastante gente me envió mensajes, me llamó o se comunicó con un servidor para mostrarme “condolencias” e invitarme a cambiarme de equipo, vaya doble error.

Si hay algo que más me molesta, tanto como aficionado, como persona, es que me tengan lástima; no soporto la idea de que la gente te muestre compasión por algo que no está en tus manos, como si yo hubiese jugado el partido ante Pumas o si hubiera mandando las indicaciones para disputar esa serie. La otra es que me hagan “la cordial invitación”, que varios SÍ aceptaron por lo que sé, de irle a otro equipo y no a Cruz Azul; lo diré una vez más y sin temblarme las manos,

de Cruz Azul soy, de la cuna, hasta el cajón.

Una vez solucionado este tema, quiero hablarte a ti, el personaje principal de esta película de terror que tiene ya 23 años de existencia y que no veo el momento en que se pueda terminar: a ti CRUZ AZUL.

Quizás este espacio llegue, quizás no, a las esferas o entorno cementero, pero si es así, me gustaría externar todo el dolor que me causó ese 6 de diciembre y que, como pronostiqué en redes sociales, se convirtió en pesadilla. Comenzamos por el principio,

difícilmente se podría hablar solamente del resultado final, los jugadores se dejaron llevar por un marcador que estaba a modo para avanzar sin despeinarse o derramar una gota de sudor, pero resulta que salieron en una de esas tantas noches donde nada sale.

El entonces técnico, Robert Dante Siboldi, envía su hoja de convocados y misma donde se encontraba José de Jesús Corona, pero como en todas las películas de terror, siempre tiene que haber circunstancias inusuales para que esto se transforme. La Liga MX notificó una tarde antes que no existían casos de COVID-19 en ningún elemento participante para las semifinales de vuelta, pero la sorpresa fue otra ya que en ‘Concachampions’ detectaron que tres elementos del primer equipo cementero contaban con diagnostico adverso: Corona, así como Andrés Gudiño y Jeiber Jiménez, este último que sería el titular ante la lesión de Adrián Aldrete, mientras que el otro elemento era el reemplazo para Robert si faltaba “Chuy”, algo que tampoco pudo ser.

Ya entrados en el tema del partido, ese pensamiento pobre, porque es la realidad que salieron a buscar un gol, mismo que nunca llegó, fue lo que le permitió a Pumas sacar ventaja de su papel como actor secundario (¿pensaban que diría antagonista?), por lo que aprovecharon los cuatro espacios que dejó ‘La Máquina’ para liquidar un encuentro que, al menos para un servidor, siempre estuvo en el hilo.

Me niego rotundamente a creerlo que un periodista de renombre llegó a decir, “les hicieron llamadas”, o leído como “se vendieron” es irresponsable hablar de esa manera sobre un tema del que no tienes pruebas reales o sólidas y lo peor es retractarte, defendiéndote con un “yo no dije eso, si lo entendieron fue su problema”.

Dudo mucho que los jugadores de Cruz Azul se hayan prestado a perder un partido para “cobrar” una prima, cuando tenían la posibilidad de entrar en la historia como parte del equipo campeón (se vale soñar), para así potenciar su carrera ante posibles salidas. Es tonto pensar que jugadores de primer nivel se presten a esto, aunque si se comprueba que lo hicieron, que les caiga el peso de la ley, la liga y de los aficionados, sea quien sea.

Ojalá este torneo, en el que se viene un cambio total, sea un parteaguas para todo el club, desde el primer equipo hasta el utilero, porque deben comprender la lección más importante de todas, NADIE ESTÁ POR ENCIMA DEL CLUB.

