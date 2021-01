Los que siguen sin entender cuáles fueron los criterios del Consejo de Vialidad de Torreón para determinar que la velocidad máxima en el periférico Raúl López Sánchez fuera de 60 kilómetros por hora son nuestros subagentes, disfrazados de conductor desesperado, ya que la realidad es que desde hace años nadie cumple con esa norma, ni ahí, ni en bulevares como el Independencia, elConstitución o en algunos tramos delRevolución. Lo más curioso es que la Dirección de Tránsito y Vialidad tuvo que instalar un operativo permanente con patrullas y agentes motorizados para que circulen por el periférico a 60 kilómetros por hora, sin importar que atrás tengan una fila de conductores recordándoles la progenitora a los ya de por sí odiados elementos de Vialidad, todo con la intención de educar a los conductores.

Lo que sigue siendo un misterio es por qué los flamantes integrantes del consejo no buscan modernizar los criterios antes de determinar límites de velocidad, que si bien por seguridad no deben ser de 120 kilómetros por hora, como suele andar uno que otro que se siente Checo Pérez, tampoco de 60, en una ciudad que no moderniza muchos de los criterios de su reglamento de tránsito desde hace años; mientras, que los agentes, que andan en la ocurrencia… Digo, operativo por esa artería vial, se aguanten las mentadas.

■■■■■■■■■■

Y continuando con el tema político, nuestros subagentes nos reportan que donde el caldero está que arde es en el partido de la Cuarta Deformación… Perdón, Transformación, o mejor dicho en Morena. En la provincia de Coahuila y pese a la alianza que pomposamente anunciaron con los tres integrantes del Partido del Trabajo en el estado y los que sobreviven en la Unidad Democrática de Coahuila, como si fuera una varita mágica para arreglar sus enconos, lo único que causó fue más división. Y mientras se siguen dando arañazos y picando los ojos, nomás no avanzan. En Saltillo, el senador taurino-carbonero con licencia y consentido de la Comisión Federal de Electricidad, Armando Guadiana Tijerina, es el único que ha alzado la mano oficialmente y sueña con ocupar la alcaldía de la “capirucha” del sarape. En lo que respecta a Torreón, el expanista, ex-PES, cliente del PT y ahora morenista, José Ángel Pérez, se puso a fustigar al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, insinuando que el método de encuestas que está aplicando para sacar candidatos podría estar “cuchareado” y demandó “piso parejo”. Mientras, el ahora “niño moreno” y ex “hooligan” panista Luis Fernando Salazar le reviró a través de las inestables redes sociales publicando fotos con su amigo Mario Delgado para dar un gancho al hígado y enviar mensajes a los candidatos de otros partidos. Entretanto Miroslava Sánchez, promotora incansable de los productos “milagro” contra el COVID, llama a la cordura. Total, mientras sigue la lucha y el periodo para las precampañas transcurre y los demás partidos lo aprovechan, ellos siguen sin precandidatos.

■■■■■■■■■■

Nuestros subagentes, disfrazados de funcionario municipal con licencia, de esos que cobran aunque no estén trabajando, nos reportan que al alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, le llegaron los tiempos, por lo que tendrá que poner sus barbas a remojar. En primer lugar porque ya va de salida como edil de Torreón, y este complicado 2021, aunado a los recortes y la crisis sanitaria también es el conocido “año de Hidalgo”. De llegar ser ungido como candidato a diputado federal por el Distrito 6, no lo tendrá muy fácil que digamos. Como suele ocurrir en las campañas electorales, se espera que los adversarios saquen a relucir muchos casos interesantes, documentos, manejo de recursos públicos y una que otra situación que suele comprometer a los candidatos del mismo partido que gobierna. Habrá que ver cómo se pone la cosa. De pasada, los subagentes, que no entienden por qué nadie le ha dicho a la primera dama y presidenta honoraria del DIF, Astrid Casale de Zermeño, que ya empezaron las campañas, después de que entretenidos con las ocurrencias de TikTok se encontraron con una información que cura… ¡Ah, no!, un video de doña Astrid en el que promueve el uso del dióxido de cloro contra el COVID-19 y brinda incluso testimonios. Luego de que médicos, científicos e incluso la propia Organización Mundial de la Salud han advertido acerca de los peligros que conlleva usar dicho producto, doña Astrid insiste en acaparar los reflectores, pero para mal, lo cual ha puesto más que contento a uno que otro adversario del alcalde, que ya hasta piensa enviarle como regalo el teléfono con la mejor cámara y sonido, para que les siga ayudando.

■■■■■■■■■■

Donde las campañas electorales también comenzaron a pasar su factura, entiéndase fuego amigo, es en la hermana república de Gómez Palacio, ya que en el equipo de la alcaldesa de la “alternancia”, Marina Vitela, las fisuras tienen el tamaño de una grieta. Nuestros subagentes, disfrazados de familiar en la nómina, nos reportan que mientras el sobrino consentido de la Cuarta Transformación, Yahir Vitela, encargado de la dirección más clientelista de cualquier Administración, Desarrollo Social, un día sí y otro también aceita la poca maquinaria de Morena en las colonias, o mejor dicho, trata de acercar a Morena las huestes priistas, para desvivirse en elogios hacia el “destacado” perfil del vicealcalde y suspirante a una diputación federal, Omar Castañeda, otros directores le han lanzado sendos dardos envenenados con los representantes de la incómoda prensa, uno que otro empresario y, lo más preocupante, con quienes buscan competir con don Omar, pero bajo las siglas de otro partido. A decir de los subagentes, que todo lo oyen, lo que buscan los envidiosos es cobrarle al síndico todos los desplantes tuvo con muchos de sus compañeros, y como siempre se sintió protegido por la alcaldesa, incluso cuando tuvo que correr de una fiesta clandestina en el vecino municipio de Lerdo, pues en campaña pretenden cobrarle los desprecios, sin importar que de paso salga más salga lastimada sea la propia Administración.

■■■■■■■■■■

Y vaya que el destape anunciado para la candidatura a la alcaldía de Torreón por el resucitado Partido Revolucionario Institucional del “mini bien peinado” Román Alberto Cepeda les movió el ego a varios cuadros del tricolor, que se sienten con la autoridad moral de señalar que el candidato idóneo debió haber sido fulano o sutano. Y es que nuestros subagentes, disfrazados de militantes doble cara, informan que la que anda que no la calienta ni el sol es la síndica de Vigilancia de Minoría, Dulce Pereda, quien desde el destape de don Román Alberto trae la cara larga y despotrica en contra, exhibiendo su inconformidad y despotricando contra el futuro candidato de su partido a ocupar el séptimo piso del edificio más caro de Torreón, al igual que otros resentidos priistas y nuevos militantes del tricolor, que ahora andan en las alturas (pero del teleférico); Doña Dulce asegura que el elegido no posee méritos ni carrera política como para haber sido el bendecido. De conjurarse la predicción de los subagentes, con conocimientos de pitonisa, de resultar o no ganador don Román Alberto, transcurridas las campañas, algunos tendrán que hacer de tripas corazón y olvidar sus malas opiniones sobre él para pedirle chamba con tal de no pasar a vivir en el error, puesto que está visto que si no los consideraron para las diputaciones locales ni las federales, en un largo tiempo no serán requeridos por su “alma mater” tricolor y los podrían dejar en la “banca” por un buen rato.