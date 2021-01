DE SOCIALES…

HOLA, HOLA…Con el agradecimiento pleno, a todos los dedicados al cuidado y asistencia de la salud,

y

, reconocemos su invaluable labor en esta difícil etapa del COVID.

Luce hermoso anillo de compromiso, la guapa Salma Gutiérrez Arellano, que le obsequiará su enamorado, Adolfo Toraño Díaz de León. Han fijado la fecha para su matrimonio, el próximo mes de octubre. Comparten esta alegría, por sellar su compromiso, sus padres Salma Arellano Salum, Jesús Gutiérrez Martínez, Ana Isabel Díaz de León Berdeja y Eladio Toraño Ramírez.

A mi grupo de amigas y compañeras del colegio La Luz, les envío mi cariño y mejores deseos, sobre todo salud: Artemisa Arellano, Lela Pereyra, Kay Rodríguez Mc Keon, las cuatas, Olga y Yolanda Estrada Attolini, Magaly Berdeja, Paty Vázquez Rodríguez, Lupina Hernández Ramírez, Coco Esguerra Diéguez y hasta Houston, Tx., a Juana Ma. Montemayor Faraklas… Cumulo de bendiciones.

Es importante tomar en cuenta, con motivo del uso de la biznaga, también conocida como acitrón, particularmente en esta temporada, ya que se utiliza en los tamales de azúcar, rosca de reyes y alguno panes… Este dulce se elabora de la BIZNAGA BURRA (Echinocactusplatyacantus) y otras biznagas endémicas de México en peligro de extinción. Están suculentas plantas, tardan de 14 a 40 años en crecer 40 cm. Las gigantes de más de un metro de altura ¡tardan más de 200 años. Sus raíces retienen el agua de lluvia. Frenan la erosión. Son fuente de néctar para polinizadores. Evita su extracción ilegal y procura no utilizarlos, aunque nos privemos de su delicioso sabor.

Gregorio Muñoz Campos, el pasado día 31, le daba la bienvenida al año nuevo, al igual que una nueva vuelta al astro rey, su esposa María Estela Aguirre de Muñoz, lo festejó con una sorpresa culinaria y buen vino en familia, como lo exigen estas nuevas normativas.

Me uno en oración y fe a la familia Iduñate Guzmán, por la irreparable pérdida de don José María Iduñate Acosta, en especial a sus hijos María de la Paz, José María, Pilar del Carmen, Carlos, Alberto, Mónica, María Cecilia, Gabriela y Marcela, así como demás familiares. Rogando al Creador, que en su infinita misericordia, les de consuelo y fortaleza por su ausencia. Para él oración y descanse en paz.

De visita en La Laguna, César Recobo Romo y Carmen Fernández de Recobo, acompañados de sus pequeños Emma y Luca, ellos radican en Michigan. En estos días, aprovecharon para disfrutar las fiestas decembrinas e inicio de año nuevo en compañía familiar y de amistades. Que su estancia sea grata.

La Universidad Autónoma de La Laguna y su rector, maestro Omar Lozano Cantú, invitan a ser parte de los Halcones de la UAL. No te quedes fuera y presenta tu examen de admisión, el próximo 15 de enero para ingresar a secundaria, bachillerato, licenciatura e ingenierías. Informes al whatsapp 871-387-77-98 o al teléfono 871-729-01-56 o en

Si desea revivir los conciertos de la

puede ingresar a su página de Facebook

Este pendiente de su nueva programación.

Si tiene propósitos para este año, imprímale la mejor de sus voluntades.

En el 35° aniversario del fallecimiento del escritor mexicano,

Juan Rulfo, la UNAM San Antonio, llevó a cabo el jueves 7, el documental

por sí mismo, un programa que exploró las facetas de Juan Rulfo como escritor y como fotógrafo, creado a partir de las cartas que le envía a su esposa Clara - cuando eran novios. El autor del libro de cuentos

(1953) y de la novela

(1955), dos obras maestras de la literatura universal, falleció el 7 de enero de 1986, a los 67 años de edad. La UNAM, invita a seguir la agenda de eventos académico- culturales que traen para usted, a través de sus redes sociales, cada semana.

.

Agradezco sus comentarios a

Sabía usted que…?

Continuando con Agustín de Iturbide… Sin andar con preámbulos, que no son el caso, hablaré con franqueza que es inseparable de mi carácter ingenuo. Soy interesado como el que más en el bien de esta Nueva España, país en que como Ud. sabe he nacido, y debo procurar por todos medios su felicidad. Ud. está en el caso de contribuir a ella de un modo muy particular, y es, cesando las hostilidades, y sujetándose con las tropas de su cargo a las órdenes del gobierno, en el concepto de que yo dejaré á Ud. el mando de su fuerza y aun le proporcionaré algunos auxilios para la subsistencia de ella... Carta de Agustín de Iturbide dirigida a Vicente Guerrero del 10 de enero de 1821. En el documento, informó a Guerrero que los antiguos insurgentes José Sixto Verduzco, Nicolás Bravo e Ignacio López Rayón, habían sido liberados de su prisión; que diputados novohispanos habían partido a España para manifestar en el Congreso de la Península y ante Fernando VII el deseo de que alguno de los infantes-Carlos María Isidro de Borbón o Francisco de Paula de Borbón- gobernasen la Nueva España. Al mismo tiempo, le comentó que tenía fuerzas suficientes para vencerlo y que podía contar con mayores recursos militares, los cuales le serían enviados desde la capital. Guerrero, que había rechazado una oferta de indulto con anterioridad, tomó con cautela la propuesta de Iturbide y le respondió, en una carta fechada el 20 de enero, que había percibido ciertas ideas de liberalismo. Explicó bajo su punto de vista, cómo los americanos se habían levantado en armas durante la cautividad de Fernando VII, en contra de los peninsulares para no subyugarse al designio de las Juntas españolas. Además, expresó la inconformidad que los insurgentes sintieron cuando se enteraron del trato inequitativo que se había dado a los diputados americanos en las Cortes de Cádiz y de la forma en que el virrey Francisco Xavier Venegas había rechazado sus propuestas. Continuará…

Hasta la próxima y recuerda…

No olvides cerrar ciclos y poner puntos finales… En ocasiones, no basta la vuelta a la página, si es necesario, cierre el libro.