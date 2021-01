Familia Trump celebra manifestaciones antes de asalto al Capitolio

El material que fue compartido y grabado por Donald Trump Jr. muestra a éste junto a su familia festejando con la canción Gloria, al ver que los inconformes se manifestaban al considerar que la victoria de Joe Biden fue un 'robo'.

"Sólo son grandes patriotas que están hartos de las mentiras. Así que, gracias a todos por eso (...) Realmente es difícil de creer, desafortunadamente hay una calle que separa al público principal de las masas. Verlas que se acercan es asombroso", dice Trump Jr. en el video donde también se aprecia a sus hermanos Ivanka y Eric, al igual que al propio mandatario mientras observan en pantallas a los manifestantes.

Antes de finalizar el video, Kimberly Guilfoyle, novia de Donald Trump Jr. cierra éste enviando animo a los seguidores del mandatario y alentándolos a continuar con las protestas.

T r e a s o n: The Trump crime family watched & supervised the violence on the Capitol from their own "Situation Room." These chinless wonders of grifters are so pleased, Jr filmed it in real time, encouraging the violence, all overseen by daddy crime lord emperor conman DJTrump pic.twitter.com/g1A9TeGsgx