Dicen 'adiós' a WhatsApp y migran a Telegram; lo celebran con memes

Ante dichas especulaciones, varios usuarios han optado por migrar a otras apps de mensajería instantánea como lo es Telegram, misma que se ha vuelto tendencia debido a lo que está sucediendo con WhatsApp.

Es así que en los últimos días Telegram ha presentado un aumento en sus descargas, además de protagonizar diversos memes que le dicen 'adiós' a WhatsApp.

People running to telegram after new what's app privacy policy#WhatsAppPrivacyPolicy #Telegram pic.twitter.com/IYCDuMWq4M