Mujer lleva 100 días usando exactamente el mismo vestido

Sarah Robbins-Cole, una mujer de 52 años de Boston, lleva 100 días usando el mismo vestido y dice que no planea volver a comprar ropa nueva.

Se unió al reto de los 100 días en septiembre, una iniciativa compartida en redes sociales en que se invitaba a las personas a dejar de consumir ropa de poco uso, las llamada ‘fast fashion’, para ayudar al planeta.

“Para mi sorpresa, usar el mismo vestido durante 100 días seguidos no quitó nada de mi vida. En cambio, me inspiró a dar un paso más y no comprar ropa o accesorios nuevos entre el 1 de enero de 2021 y el 1 de enero de 2022. Me di cuenta de que, a mi edad, tengo ropa para cada ocasión y, si necesito un vestido de gala, ¡desempolvo uno que lleva en mi armario desde 1992!”, dijo.

Dice que el verdadero reto fue encontrarle una nueva combinación de ropa para cada día, ya que para el reto debía publicar en redes sociales imágenes diarias para probar que traía puesto el mismo vestido, por lo que tenía que combinar su ropa para verse diferente.

Ahora que ha terminado el reto y lo ha sustituido por el de no comprar ropa nueva todo un año, dice que se ha dado cuenta de las presiones que implican publicar constantemente contenido nuevo en redes sociales.