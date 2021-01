Ladrones llaman accidentalmente a la policía durante robo

Los agentes acudieron al lugar luego de la llamada sospechosa que recibieron durante la noche y es que uno de los delincuentes se sentó sin darse cuenta sobre su teléfono y llamó accidentalmente a la policía.

De esta manera, las autoridades escucharon a los ladrones cometiendo el robo y llegaron a tiempo para detenerlos antes de que huyeran de la escena.

Dos personas fueron detenidas, un hombre de 49 años y otro de 42. "Creo que acabamos de arrestar a los ladrones más desafortunados del mundo", fue el tuit del jefe de policía, John Owen, que acompañó con una imagen de Marv Merchants, personaje de las películas de 'Home Alone' (Mi pobre angelito).

"Mientras cometían un robo, uno de los torpes ladrones se sentó accidentalmente en su teléfono y marcó el 999 [número de la Policía]. Recibimos la llamada y pudimos detallar todas sus payasadas, hasta el punto de escuchar a nuestras patrullas llegar para arrestarlos", agregó Owen.

I think we have just arrested the world's unluckiest burglars:

Whilst committing a burglary one of the bungling burglars has accidentally sat on his phone & dialled 999. We recieve a call detailing all of their antics up to the point of hearing our patrols arrive to arrest them pic.twitter.com/0BZGSQdf0C