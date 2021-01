Reprocha AMLO censura a Trump

El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó opinar sobre la toma del Capitolio estadounidense, pero cuestionó que las redes sociales bloquearan las cuentas personales de Donald Trump.

"No vamos nosotros a intervenir en estos asuntos que corresponde resolver, atender, a los estadounidenses. Esa es nuestra política", afirmó durante su conferencia matutina.

"Siempre es muy lamentable el que se pierdan vidas humanas, en eso sí podemos expresarnos... Por lo demás no tomamos postura, deseamos que siempre haya paz, que prevalezca la democracia".

Sin embargo, agregó que "no me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Facebook", sin mencionar expresamente a Trump.

Ambas redes sociales bloquearon el miércoles las cuentas del presidente estadounidense durante 12 horas y advirtieron que futuras violaciones de sus reglas podrían llevar a una suspensión permanente.

"No estoy de acuerdo con eso, no acepto eso, tenemos que autolimitarnos todos y garantizar la libertad", expresó el mandatario mexicano. "La libertad se expresa por entero en las redes sociales, es lo nuevo, si ahí empieza a haber censura es motivo de preocupación".

López Obrador recordó que México mantiene una "muy buena relación con el presidente Trump y consideramos que no vamos a tener ninguna diferencia con el presidente (electo Joe) Biden". "Tiene que haber entendimiento, no podemos ser vecinos distantes", agregó.

Sin embargo, el mandatario mexicano fue uno de los últimos en felicitar al demócrata tras su victoria electoral y, a diferencia de otros líderes mundiales, evitó condenar los hechos de la víspera provocados por seguidores de Trump.

El argumento -que ha repetido en varias ocasiones- es que la constitución mexicana exige la no intervención en asuntos internos de otros países.

El presidente también dijo que no acudiría a la toma de posesión de Biden en enero pese a las estrechas relaciones bilaterales tanto en temas económicos, como de seguridad y migratorios. "He decidido salir poco", comentó.

En conferencia de prensa, el mandatario deseó que al nuevo gobierno entrante de la Unión Americana le vaya muy bien, pero sobre todo, indicó, que le vaya muy bien a su pueblo.

"Tenemos muy buena relación con todos los gobiernos, mantenemos muy buena relación con el presidente Trump y consideramos que no vamos a tener ninguna diferencia, no vamos a tener problemas, no va a haber pleitos, con el presidente Biden", dijo.

"Tenemos que ponernos de acuerdo, tiene que haber entendimiento, no podemos ser vecinos, distantes, tiene que haber una policía de buena vecindad por muchas razones son 38 millones de mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos", comentó.