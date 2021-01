Gobierno de AMLO busca controlar organismos autónomos

Al asegurar que se pondrá orden para que no haya duplicidad de funciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que al inicio del próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión presentará un paquete de iniciativas de reforma en el que incluirá que organismos autónomos como los institutos Federal de Telecomunicaciones (IFT) y Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), y el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) pasen a ser parte de secretarías y dependencias del Gobierno federal.

El mandatario federal detalló que el próximo lunes tendrá una reunión con su gabinete para presentarle su plan y, tras esto, buscar las reformas legales necesarias. Señaló que de aprobarse este cambio se podrían ahorrar hasta 20 mil millones de pesos, que serían canalizados a la compra de más vacunas contra COVID-19.

El presidente planteó que el IFT pase a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que el DIF asuma las labores de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna y que el Inai sea absorbido por la Secretaría de la Función Pública (SFP), por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o por la Fiscalía Anticorrupción.

Aseguró que con esta propuesta no se busca despedir a los trabajadores de esos organismos, sino que podrían ser reubicados donde se requiera.

'UN ATENTADO'

La eventual desaparición o fusión de órganos autónomos con secretarías y dependencias del Gobierno federal, como lo impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, significaría un atentado contra la democracia con visos de concentración de poder, denunciaron especialistas.

María Marván, excomisionada presidenta del antiguo Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), dijo que la intención del presidente López Obrador de integrar el Inai a la Secretaría de la Función Pública representa un retroceso en los avances democráticos que ha habido en el país en dos décadas.

La también excomisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, precisó que la iniciativa del presidente no es sencilla y menos en el caso del Inai, pues fusionarlo con Función Pública no es viable porque no tendría las atribuciones que dieron origen al organismo autónomo y no puede instruir a otros organismos a entregar información.

La directora de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), Lourdes Morales Canales, subrayó que en el caso del Inai es un organismo políticamente incómodo para los poderes, pues los órganos autónomos son mecanismos de control y añadió que desde hace 30 años inició la pugna por defender el derecho de acceso a la información, y la desaparición del órgano garante significa un retroceso democrático ganado a lo largo de décadas.