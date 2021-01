Avala AMLO golpe a energías limpias

Tras apoyar la restricción anunciada contra las energías limpias, el presidente López Obrador sostuvo que algunas empresas sólo "agarraron" la bandera del medio ambiente para hacer negocios y que las energías eólicas le cuestan mucho al Estado.

En cambio, anunció un plan de renovación de 60 hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la revisión de convenios otorgados a particulares, con lo que descartó aumento en el costo de la luz.

"Vamos a modernizarlas para utilizar el agua de los embalses y generar más energía con turbinas modernas, ese es un plan que tenemos para seguir avanzando en el propósito de que haya energías limpias", dijo.

"Y revisar los convenios, más que nada el marco legal, porque le cuesta mucho al Estado la compra de la energía eólica a particulares, porque no pagan, por ejemplo, la transmisión, que es un subsidio", añadió.

De esa manera, apoyó la restricción a las energías renovables que anunció la CFE tras el apagón del 28 de diciembre que afectó a más de 10 millones de personas.

Manuel Bartlett, director de la CFE, había justificado el apagón con un oficio falso de un incendio en Tamaulipas. Ocho días después, aceptó la falsedad, pero insistió en que sí hubo un incendio, y que el humo y la energía de las centrales verdes provocaron la falla, por lo que anunció que sacarán una parte de los generadores de energías limpias.

López Obrador ayer apoyó esa medida, pues aseguró que "en el periodo neoliberal" se entregaron muchas concesiones de energías limpias, cuya producción era distribuida primero que la de la CFE.

De ahí se pasó a la industria minera y petrolera, donde acusó que también se hicieron varias concesiones que no aumentaron la producción.

"Hay incluso empresas que recibieron estos convenios que no han invertido nada, nada, nada. Se les podría hasta cancelar los contratos, no lo hacemos porque no queremos tener ningún problema".

Tras restó importancia al riesgo de que el país no cumpla con acuerdos medioambientales, afirmó que antes no hubo verdadero interés en el ambiente, sino en hacer negocios por empresas que, dijo, tomaron como bandera el medio ambiente.