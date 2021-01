Reabren a Félix Salgado acusación por violación

La Fiscalía del Estado de Guerrero (FGE) explicó que no comparte las declaraciones realizadas por el exfiscal Xavier Oléa Peláez sobre la carpeta de investigación iniciada a Félix Salgado por el delito de violación.

Precisó que dicha carpeta se encuentra en revisión en la Dirección General de Justicia Consultiva de la Fiscalía, la cual determinará de forma definitiva la procedencia o no de la acción penal en dicha carpeta.

Agregó en el documento que ha iniciado una carpeta de investigación en contra de Oléa Peláez, con el fin de deslindar responsabilidades en la "sustracción de documentación oficial de la FGE, difusión del contenido de una carpeta de investigación y la omisión en el cumplimiento de su responsabilidad legal".

En el escrito detalla que Xavier Ignacio Oléa Peláez ocupó la titularidad de la FGE de diciembre de 2015 a abril de 2018, por lo que durante dicho periodo "era el único facultado para decidir y coordinar los trabajos de investigación y llevar ante las instancias judiciales correspondientes a los probables responsables".

Por tal motivo, la Fiscalía estatal indicó que "se ha dado inicio de una carpeta de investigación a fin de deslindar su responsabilidad y, en su caso, aporte la información y los datos de prueba con los que dice contar".

Asimismo, advirtió que la Fiscalía no participará en la politización de investigaciones y dejó claro que el exfiscal debió haber resuelto este asunto de acuerdo a sus atribuciones y competencias conforme a ley.

Indagarán

La FGE explicó que no comparte las declaraciones realizadas por el exfiscal Xavier Olea Peláez sobre la carpeta de investigación iniciada a Félix Salgado por el delito de violación: *Precisó que dicha carpeta se encuentra en revisión en la Dirección General de Justicia Consultiva de la Fiscalía. *Esta determinará de forma definitiva la procedencia o no de la acción penal en dicha carpeta. *La Fiscalía no participará en la politización de investigaciones y dejó claro que el exfiscal debió haber resuelto este asunto.