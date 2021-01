Las palabras tienen la palabra VIBREMOS POSITIVO

CANTAR ES UNA MUESTRA DE ALEGRÍA

Creo que hay muy pocas personas en el mundo a las que no les guste cantar. Recalco que dije "a las que no les guste cantar" porque no me refiero a que sepan o no sepan hacerlo. Hay mucha gente a la que le gusta mucho cantar aunque al hacerlo parezca becerro bramando. El karaoke en la fiesta se convierte en un instrumento de tortura cuando uno de estos especímenes toma el micrófono y después no lo quiere soltar.

Pero no nos enfoquemos a lo negativo. El hecho de cantar generalmente es una muestra de alegría aun cuando no haya críticos cerca y que solamente sean las húmedas paredes del baño las que soporten nuestros felices alaridos.

"De la sierra morena, cielito lindo andan bajando un par de ojitos buenos, cielito lindo que van llegando…"

O sea que el improvisado cantante ni siquiera sabe la letra correcta a pesar de ser una canción tan popular en el mundo. Peores son los que agarran la onda operística al compás del ruido de la regadera:

"La dona inmóvile, quial puma invento, muy malatento edy panchero…"

Una gran diferencia con el original en italiano que dice:

"La donna é mobile qual piuma al vento, muta d´accento e di pensiero…" Que traducido quiere decir algo así como: "la mujer es voluble como una pluma al viento, cambia de palabra y de pensamiento".

Pero en fin, sea como sea, eso es cantar. Más o menos, porque en realidad cantar se define como "producir sonidos melodiosos con la voz".

Decimos también que algunas aves cantan y a las que lo hacen les llamamos aves canoras…cuando la verdad es que más que cantar, los pájaros silban.

Los que cantan pero no de alegría son aquellos que son capturados por la policía y luego les hacen "cantar", es decir, confesar hasta las culpas que no cometieron, con métodos muy efectivos aunque poco ortodoxos como el tehuacanazo o los toques eléctricos en lugares muy sensibles de su anatomía.

Está el canto del cisne, que es como se le llama a la última obra de un artista, porque se dice que el cisne, antes de entregar el equipo, se arranca "cante y cante". El canto de las sirenas, que era con el que esos bellos seres mitológicos pretendían seducir a los marineros y que ahora en sentido figurado es un discurso que de alguna manera también busca la seducción de alguien. Están también los cantos gregorianos que le dan a cualquier ceremonia religiosa una gran solemnidad.

Permítame citar también el Cantar de los Cantares, que es uno de los libros de la Biblia y el cantar de gesta que era una poesía popular en la que se referían hechos de personajes históricos, legendarios o tradicionales.

Y podríamos hablar de la cantata, de la cantina, el cante "jondo" y el cante flamenco. Podríamos hablar también aquí de la cantimplora, pero todo eso… ya es "otro cantar".

ME PREGUNTA: Alicia Morales: ¿Cómo se conjuga el verbo diferenciar? ¿Se dice "en qué se diferencian" o "en qué se diferencían"?

LE RESPONDO: Lo correcto es "¿en qué se diferencian?", sin tilde en la segunda 'i'.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Las tierras pertenecen a sus dueños. El paisaje es de quien sabe apreciarlo.

AULLIDOS Y QUEJAS

Una mujer escuchó aullidos de dolor. Se acercó y vio a un perro vagabundo acostado sobre una tabla. A su lado había un mendigo, el hombre miraba sin ver. Le preguntó por qué se quejaba el animal, observó que estaba echado sobre algunos clavos que lo estaban lastimando.

La mujer se encendió de furia contra el hombre, lo increpó por su indiferencia y desamor, le rogó que hiciera algo.

-Señora yo no puedo hacer nada, él está ahí por su propia voluntad, todavía no tiene la dosis de dolor suficiente para que lo impulse a levantarse.

En nuestras empresas hay mucha gente que está cómodamente inmersa en la queja. Dispersa una gran cantidad de energía aullando por lo que no tiene, por lo que tiene y por lo que debería tener.

Las personas al quejarse producen contaminación instantánea, ya que contagian su malestar a quienes están próximos y que un instante antes, tal vez tenían otra sensación. Como un brote vertiginoso se expande, aumenta, se acrecienta sobre los ánimos. Eso es algo que hacen muy bien los agitadores profesionales.

Al igual que la leche que hierve, hay un punto de no retorno.

En una reunión de catarsis, un grupo de trabajadores estaba quejándose por sus salarios. Justamente en una de las actividades mejor pagadas del mundo: el petróleo. Mientras los escuchaba, imaginaba qué pasaría si grabara los comentarios para luego compartirlos. Estaba seguro que nadie creería que muchas de esas personas que protestaban airadamente, duplicaban o triplicaban los ingresos de la mayoría.

Finalmente, usé un marcador y lo deslicé por la pared. Con letras grotescas escribí una pregunta: ¿Por qué todavía están aquí?

Fin de la historia: El grupo comenzó una reivindicación compartida de aquellas cosas que valoraban. Simplemente se sentían tensionados y poco escuchados. Además, se habían contagiado unos a otros.

Podemos prestarle mucha atención a quienes aúllan. Si el dolor por la insatisfacción los hubiera colmado, ya no estarían allí. Esos aullidos son altamente contaminantes, se dispersan como un narcótico por los pasillos y son grandes consumidores de entusiasmo.

En ocasiones, desperdiciamos la energía en tratar de convencerlos, de rescatarlos. Es inútil. Incluso, si los despidiéramos a todos, vendrían otros y ocuparían su lugar. El rol de los que se quejan permanece inalterable.

Muchas veces no es posible ayudar a los quejosos a levantarse del suelo, pero sí podemos apartarnos del efecto de sus aullidos. La clave está en concentrar nuestra energía en aquellas personas que continúan trabajando con entusiasmo, a pesar de los ecos.

Claudio Penso

