Difunden otro video del momento en que Ashli Babbit recibió el disparo

Babbit que era una veterana de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y una fan acérrima de Donald Trump, acaparó la atención durante los desastres perpetrados en el Capitolio tras recibir el disparo, hecho que de inmediato se dio a conocer en redes sociales y diversos medios gracias a las imágenes que registraron el momento.

En las últimas horas se ha difundido otro video que muestra el momento exacto en el que un agente de seguridad abre fuego contra los seguidores de Trump, cuando estos intentaban derribar una de las puertas en el interior del Capitolio, impacto que alcanzó el cuello de Ashli.

Tal como se aprecia en el material, el hombre que disparó no portaba el uniforme policial, sino un traje formal, ya que en un principio testigos alegaron que la policía había sido responsable.

warning.

The moment protester Ashley Babbitt was injured during a break-in to the U.S. Congress last night, she died hours after she was injured. pic.twitter.com/VY5aoEK2Qn