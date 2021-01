El gobierno de Tamaulipas continúa firme en la exigencia de esclarecer ante las instancias correspondientes quién elaboró el documento apócrifo con el cual pretendieron engañar con una firma que no era real, en el caso del apagón de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que afectó a 10 millones de usuarios.

En rueda de prensa en Ciudad Victoria, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca relató de forma detallada el seguimiento que hizo de la situación y reveló que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ya dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR).

"Para que se investigue quien llevó ese documento apócrifo en el cual quisieron o pretendieron justificar y engañar al pueblo de México diciendo que el Estado de Tamaulipas había avalado que se había suscitado un incendio con una firma que no era la real", expresó.

El mandatario narró que cuando vio la rueda de prensa virtual se comunicó con el coordinador general de Protección Civil en Tamaulipas, Pedro Granados, a quien le había encargado el tema, "¿Cómo qué mandaron un documento? Me dijo, gobernador no tengo conocimiento de eso. Dije es que el director Manuel Bartlett está diciendo que se mandó un documento, investiga y me regresas la llamada".

Enseguida le devolvió la llamada: "Gobernador, ese documento no es nuestro, ¿cómo? ¿quién se podrá haber atrevido a presentar un documento apócrifo del gobierno del Estado de Tamaulipas? Es absurdo", añadió.

García Cabeza de Vaca puntualizó que después de las primeras investigaciones resultó que, efectivamente habían presentado un documento apócrifo, con una firma falsa donde relataban supuestos hechos que nunca sucedieron.

"Primero, Protección Civil del Estado no participó en ese supuesto incendio, porque también se verificó con el C-4, con el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública del Estado; segundo, no hubo tal llamada al 911 para denunciar el incendio; y tercero, que el documento era falso", agregó.

Reveló que también llamó a la secretaria de Energía del gobierno federal, Rocío Nalhe, a quien le explicó la situación y ella le respondió, "¿Cómo?, ¡Eso es muy grave! Se tiene que hacer una investigación correspondiente, le informo para que no le vaya a caer de sopetón esto que le estoy diciendo, dijo ahorita mismo informo".

La siguiente llamada la hizo al director de la CFE, Manuel Bartlett, a quien dijo conoce perfectamente bien desde que fueron ambos senadores. También le explicó la falsedad del documento que presentó, "pues ese documento es apócrifo, no es del Gobierno del Estado, alguien les tomó el pelo, es algo muy serio, muy delicado, están queriendo avalar un supuesto incendio que nosotros no podemos todavía constatar y que pues alguien presentó ese documento".

La respuesta que recibió fue: "Bueno, al final nosotros haremos nuestro dictamen, no importa si es apócrifo o no, le dije, ¡Pues como cree!, nosotros vamos a presentar las denuncias correspondientes y nos dimos a esa tarea".

Sobre la relevancia que constituye este caso, el gobernador de Tamaulipas afirmó que, "más allá de que se diga, oiga si fue algo irregular que se llevó a cabo, si se presentó el incendio, o eso es lo que ellos mencionan, pues todo lo que puedan señalar ustedes es su versión; la realidad de las cosas es que aquí se cometió un delito y el delito es haber presentado a nombre de un gobierno estatal un documento apócrifo, y es precisamente el seguimiento que le está dando la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas".