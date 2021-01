'No he recibido invitación' para toma de protesta de Biden, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no ha recibido invitación para asistir a la toma de posesión de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos este próximo 20 de enero.

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que él ha decidido salir poco y recordó que él único viaje que ha hecho fue el del pasado mes de julio, cuando acudió a la Casa Blanca para encontrarse con el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con motivo del inicio del T-MEC.

El mandatario manifestó que si "hacemos bien las cosas en México", si se acaba la corrupción y la impunidad, se respetará al país en el exterior.

"No tengo invitación y he decidido salir poco, desde que estoy en la Presidencia solo he hecho un viaje a Washington, a la Casa Blanca, porque era muy importante el que se iniciara lo del Tratado de Libre Comercio, y por eso decidí salir.

"Siempre he pensado que la mejor policía exterior es la interior. Esto a veces no les gusta mucho a los diplomáticos de carrera, porque es natural, es su trabajo, es la diplomacia, la policía exterior, pero considero que, si hacemos bien las cosas en México, si limpiamos nuestra casa nos van a respetar afuera", dijo.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador indicó que si se acaba la corrupción en México, si no hay impunidad y si se atiende a la población para que tenga trabajo y no tenga que migrar y si hay paz "nos van a respetar afuera, vamos a ser respetables y respetados en el mundo".

"Y eso lo logramos sin estar viajando tanto", aseveró.