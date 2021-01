VIBREMOSPOSITIVO

SOBREVIVIR LA SEGUNDA TEMPORADA DE LA CUARENTENA CON NIÑOS EN CASA

La situación que estamos viviendo a raíz de la pandemia, nos tomó a todos por sorpresa hace 10 meses, de un día para otro nos dijeron que teníamos que quedarnos en casa. Convertimos nuestra sala en oficina, nuestra mesa en salón de clases y nuestro pasillo en gimnasio.

Hoy, estamos en al primer semana del 2021 y seguimos en lo mismo, un poco peor si tomamos en cuenta que ya estamos cansados y desesperados, además de que no se ve cómo para cuando va a terminar esto, y aunque no sabemos la fecha en la que todo esto terminará, lo que sí sabemos es como lidiar con las diferentes tareas y actividades que cada uno de los miembros de la familia mientras estamos en este encierro.

Y si bien estoy convencida de que para los niños está siendo especialmente complicada esta nueva forma de vida, ya que están ansiosos por ver a sus amigos, por regresar a sus salones de clases y por volver a jugar futbol o bailar por las tardes; Para mí como madre de familia esta resultando especialmente difícil empezar un nuevo año con las mismas restricciones que terminamos el año pasado, en especial tratándose de la educación de mis hijas otra vez por zoom y otra vez desde la habitación junto a la mía.

Por lo anterior me di a la tarea de hacer un "Reglamento para la sana convivencia en la segunda temporada de la pandemia" que me encantaría compartir con ustedes:

MANTENER LAS RUTINAS: Es fundamental que por estar en casa no caigamos en el error de no seguir un horario similar al que hacemos cuando hay escuela. No son vacaciones, así que, en la medida de lo posible, se deben mantener los mismos horarios (sueño, alimentación, juego, etc.) esto nos ayudará a que el regreso a las aulas sea mas fácil y los niños se sentirán más seguros al seguir una estructura que les guíe a lo largo del día.

HACER UN PLAN DE ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA: Lo más fácil sería darles lo que sabemos que seguro se van a comer sin esfuerzo pero, precisamente porque podemos dedicarles más tiempo, podemos incidir en que vayan probando nuevos alimentos o, poquito a poco, acepten aquellos que no les gustan tanto pero son buenos para su alimentación y seguir una dieta equilibrada.

REFORZAR MEDIDAS DE HIGIENE: Es un buen momento para trabajar la higiene. Que se laven las manos, no sólo antes de comer, sino después de cualquier actividad, enseñarles a toser y/o estornudar de acuerdo al protocolo COVID, usar gel antibacterial y cubrebocas así como enseñarles a practicar la sana distancia en todo momento.

ORGANIZAR TIEMPOS: Tiempo de juego, tiempo de trabajo... estructurar el tiempo como si fuera una jornada escolar con un horario. Cuando sea momento de que los padres trabajen: darles actividades que puedan realizar de manera autónoma durante un tiempo largo. Cuando sea el momento de jugar juntos, aprovecharlo y vivirlo como un regalo, ya que seguramente habitualmente no tenemos mucho tiempo para hacerlo.

CONOCERNOS MEJOR A NOSOTROS Y A NUESTROS HIJOS: Ante situaciones desconocidas reaccionamos de manera distinta. Veamos cómo lo hacemos, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. En este caso tenemos más tiempo para pensar, reflexionar, "estar de verdad" con ellos, y con nosotros mismos.

En el día a día, no tenemos tanto tiempo para observarlos, hablar con ellos sobre sus intereses, preocupaciones... ¡aprovechémoslo!. Podemos acercarnos más a ellos. Platiquemos con ellos de sus sentimientos: si están enfadados, agobiados, tristes... Es una oportunidad única para ayudarles a gestionar sus emociones.

DEJEMOS QUE SE ABURRAN: Está bien ayudarles a ocupar el tiempo y seguir una rutina pero no les programemos cada momento, cada instante, es necesario que se aburran, que busquen alternativas de juego que creen ellos mismos. Tendemos en muchas ocasiones a darles las cosas hechas, solucionadas, a veces parecemos animadores socioculturales de nuestros hijos. Vamos a darles la oportunidad a que sean ellos los que, desde el aburrimiento, propongan, creen... que no nos dé miedo la improvisación y el descontrol en un momento determinado, pensemos que estamos alimentando su imaginación.

Espero que este "reglamento" que redacté, y que espero poder seguir con mi familia en mi casa, sea de gran utilidad para todos y cada uno de ustedes que me leen y que así como yo están tratando de lidiar con ser mamá, esposa, ama de casa, profesionista y persona todo al mismo tiempo, y eso sin dejar a un lado que también estamos enojadas, angustiadas, y desesperadas ante una época histórica para la que nadie nos preparó.

No olvidemos que los mejores inventos, ideas y creaciones nacieron en las peores crisis, podemos llorar o podemos crear, yo decido crear, y tú? cuéntame a [email protected]

