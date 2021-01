En el Capitolio, aseguran que seguridad disparó a simpatizante de Trump en el cuello

A través de redes sociales y noticieros se informó que Trump pidió desalojar el lugar a las autoridades luego de que una mujer, simpatizante del actual presidente que se manifestaba en la primera línea, recibiera un disparo de arma de fuego en el cuello; hasta ahora se desconoce quién le disparo realmente, pues existen diversas versiones de los hechos.

De acuerdo a DailyMail, la víctima fue impactada en el cuello, cerca del pecho, por lo que se reporta en estado de salud crítico en un hospital cercano.

Por medio del mismo medio se difundió la fotografía donde aparecen cuatro miembros de la policía sosteniéndose en el suelo para impedir el sangrado.

Más tarde, en Twitter, usuarios comenzaron a acusar de violencia innecesaria a los oficiales con la 'evidencia' de que la mujer no se encontraba armada en el momento de recibir el disparo a las afueras de las puertas del capitolio.

Algunos usuarios justificaron las acciones de 'Servicios Secretos', pues los protestantes iban armados y solo estaban haciendo su trabajo de proteger al recinto y a los funcionarios a su interior.

IMÁGENES FUERTES

Holy Shit! here is the video of cops shooting and what looks like killing a Trump-supporting woman inside of the capitol #WashingtonDC pic.twitter.com/wVjg7g1mav