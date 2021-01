Niega Sheinbaum 'venganza personal' contra Raymundo Collins

Luego de que el extitular del Instituto de Vivienda, Raymundo Collins, calificó como una venganza personal de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la persecución e investigación que hay en su contra, la mandataria local comentó que no es un asunto político ni personal, sino, que se trata de una orden de aprehensión que otorgó un juez.

"No es ni siquiera la propia Fiscalía General quien lo otorga; se construyen las carpetas de investigación como es el caso de otros servidores públicos del anterior gobierno que están hoy en reclusión o en el caso de otros servidores públicos del anterior gobierno, que en realidad no eran servidores públicos, eran delincuentes y esto se acabó en este gobierno y eso es lo que ellos no alcanzan a entender, que devuelva el dinero que se robó", comentó.

Al hablar sobre la entrevista que otorgó el exfuncionario esta mañana a una estación de radio, indicó que le daba risa y destacó que le llamó la atención la manera en que está adornada su oficina, pues incluso tenía tapetes persas.

Recordó que, Raymundo Collins está acusado de corrupción y tiene dos órdenes de aprehensión, una tiene que ver con un predio en la alcaldía Álvaro Obregón y otra en la alcaldía Iztapalapa.

"En el primer caso en particular fue alrededor de más de 40 millones de pesos que no pasaron por ninguna normatividad del Invi, ningún comité y que fueron otorgados por adelantado a una empresa para construir una obra de departamentos de más de 70 metros cuadrados, cuando el Invi normalmente construye apartamentos de 50 metros cuadrados sin padrón de beneficiarios y con una hoja que estaba inscrita en el expediente, en dónde estaba dividido a servidores públicos del anterior gobierno, cuánto le tocaba de cada una de estos servidores públicos.

"Y lo segundo es algo muy muy similar en la alcaldía de Iztapalapa", explicó Sheinbaum Pardo.

Asimismo, destacó que tras diferentes cateos se observó que Collins Flores tiene vehículos de lujo, lanchas, motocicletas, "y que yo sepa pues fue servidor público por muchísimos años en el gobierno de la ciudad".