Mujer mantuvo a su hija sana en silla de ruedas durante 6 años

Un tribunal de Londres ha fallado en contra de una mujer que mantuvo por seis años a su hija sana en silla de ruedas, al exagerar síntomas y someterla a tratamientos que no requería.

La jueza del caso señaló que la menor sufrió un "daño significativo" al ser criada como discapacitada cuando estaba completamente sana. Su madre, se sabe, exageraba síntomas frente a los médicos y hacía dar a entender que la niña padecía otros malestares que no eran verdad.

Según la agencia Ruptly, las sospechas comenzaron en 2018 cuando los médicos empezaron a cuestionar diagnósticos pasados. La niña fue entonces enviada a casa para ser evaluada por una unidad especializada, mientras que se iniciaba una investigación de parte de protección infantil.

Servicios sociales reportó que desde 2011 aproximadamente, la madre había dado datos exagerados o incorrectos a los médicos sobre la salud y el comportamiento de su hija, sosteniendo que la niña padecía epilepsia y autismo, entre otras enfermedades. "Ella no tiene un diagnóstico de epilepsia activa […] no tiene ningún rasgo de autismo […] Ella es físicamente bastante normal y enérgica", expresó la jueza Justice Judd. "No puedo decir en este punto qué fue lo que llevó a la madre a retratar a su hija con tantos problemas, ya sea un sistema de creencias distorsionado provocado por la ansiedad, un anhelo de ayuda de una forma u otra, una manifestación de angustia más generalizada o algo completamente diferente", agregó.

La investigación continúa y por el momento la niña, de 12 años actualmente, vive con otros familiares, aunque aún se está en espera de determinar quién quedará a su cargo y como tutor a largo plazo.