Peldaño en el jardín de una británica era una placa romana

La placa de 63 centímetros de largo fue desenterrada hace unos 20 años durante trabajos de remodelación y se encontraba recubierta en barro. Los últimos 10 años fue usada como peldaño en un establo hasta que alguien notó que en la superficie se veía tallada una corona de laurel.

Un arqueólogo que examinó la pieza determinó que se trata de una placa romana que data del siglo II d.C. Además de dos coronas de laurel, tiene una inscripción que lee: "el pueblo (y) los jóvenes (honran) a Demetrios (hijo) de Metrodoros (hijo) de Leukios", reporta el Daily Mail.

Expertos de la casa de subastas británica Woolley & Wallis creen que es probable que la placa llegara a la casa de esta mujer con alguno de los aristócratas adinerados que a finales del siglo XVIII y en el XIX viajaban para conocer acerca del arte clásico y la cultura antigua.

"Tanto Cowesfield House como Broxmore House estaban muy cerca de Whiteparish y fueron demolidas en 1949, después de haber sido requisadas por el ejército durante la guerra. Pero también sabemos que la casa situada en lo que ahora es Paulton's Park fue destruida por un incendio en 1963, por lo cual los escombros de allí posiblemente fueron reutilizados poco después en obras de construcción en la zona", dicen los expertos, esperando poder determinar dónde estaba la placa antes de llegar a la casa de esta mujer.

Se estima además que el objeto proceda de Grecia o Asia Menor y tiene un valor de entre 10 mil y 15 mil libras esterlinas, que son entre 268 mil y 401 mil pesos. Se espera subastarlo en próximas fechas aunque aún no se determina el día.

Marble slab dug up in British garden revealed to be rare #Roman relic worth £15,000. https://t.co/eVXDGuQrv7 #RomanArchaeology #RomanBritain #Archaeology pic.twitter.com/H9o96Vin6g