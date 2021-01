NUESTRO RECOMENDADO PARA LEER

Las niñas que jugaban al fútbol en Argentina tuvieron que conformarse durante décadas con idolatrar a varones por no conocer a las futbolistas. “Barriletas Cósmicas”, un libro infantil de reciente publicación, tiene como objetivo que las niñas conozcan a las figuras y que puedan “soñar” con ser futbolistas.

“Cuando nosotras éramos niñas no tuvimos la posibilidad de tener material sobre fútbol para nosotras, no conocíamos a las heroínas de nuestra historia”, dijo a la periodista, escritora y futbolista aficionada Ayelén Pujol, autora de “Barriletas Cósmicas” (2020, editorial Chirimbote).

El libro, que tiene dibujos de la ilustradora Ro Ferrer, está protagonizado por Mónica Santino, exfutbolista y ahora entrenadora de La Nuestra, un equipo de fútbol de un barrio humilde de Buenos Aires.

“Nos parecía que estaba bueno contarlo como que era algo que pasaba en un barrio popular, para que quien lo lea y no es de ahí tenga la posibilidad de conocer la historia de La Nuestra. El fútbol trasciende identidades pero también clases sociales. Adentro de una cancha las diferencias no se notan”, señaló Pujol.

La también autora de “¡Qué jugadora!” (2019, editorial Ariel), la investigación más completa sobre la historia del fútbol femenino argentino, dijo que “Barriletas Cósmicas” busca que las niñas futbolistas dejen de sentirse “raras” y que puedan admirar y conocer a las futbolistas más importantes de Argentina.

“Ante la cuestión de por qué es importante que exista un libro de este tipo, la escritora comentó: Cuando nosotras éramos niñas no tuvimos la posibilidad de tener material sobre fútbol para nosotras, no conocíamos a las heroínas de la historia. El no conocerlas genera que no puedas tener referencias y cuando no tenés ídolas o alguien a quien mirar o por ahí sentirte reflejada o interpelada se te dificulta la posibilidad de tener sueños. A muchos varones y a muchas de nosotras nos pasaba que veíamos a jugadores y queríamos ser como ellos, pero no teníamos la posibilidad de pensarnos nosotras en esos lugares, porque no había otras o, mejor dicho, no las conocíamos. Con esa idea surgió: dar la posibilidad de que las niñas, les niñes (sic), puedan también tener sueños de fútbol”.

Datos

Editorial: Chirimbote.

Contiene ilustraciones de Ro Ferrer.