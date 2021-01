Como si se tratara de una broma por el Día de los Inocentes, un par de agentes de Tránsito y Vialidad de Lerdo tuvieron que llamar a las oficinas de la dependencia para reportarle a su jefe que luego de querer infraccionar a un travieso ciudadano por andar a exceso de velocidad en el periférico, este se bajó del vehículo, les dio unas cuantas cachetadas y les robó la patrulla, mientras que los desvalidos agentes tuvieron que marcar al 911 para pedir auxilio, reportar el robo y pedir que alguien fuera por ellos porque ni para el taxi traían. Nuestros subagentes, disfrazados de policía golpeado, nos comentan que el que se puso furioso fue el jefazo de Tránsito de Ciudad Lerdo, Julio César Toledo, no por el delito del que fueron víctimas sus muchachos, sino porque los despistados agentes se dejaron robar una de las dos únicas patrullas que funcionan en el municipio.

Para colmo, don Julio César terminó haciendo más coraje porque no encontró apoyo en el director de Seguridad Pública del municipio, Zacarías Espino, quien prefirió esperar a que el mando especial fuera a buscar la patrulla, ya que le dio miedo enviar a sus policías y que en una de esas también terminaran golpeados y robados; a decir de los subagentes, mientras el alcalde priista Homero Martínez, de Lerdo, levanta y levanta la mano para ver si lo salvan con una candidatura en las próximas elecciones, en el municipio la delincuencia va por la libre.

***

Entre tanta fiesta de fin de año y el maratón Guadalupe-Reyes, que apenas concluye, los que volvieron a tener un respiro fueron los sacrificados trabajadores del sector salud, con la llegada a la provincia de Coahuila del segundo lote de vacunas contra el funesto COVID-19. Son 8 mil 755 dosis que, previa planeación, ya fueron distribuidas en las cuatro regiones del estado para continuar con la aplicación del inmunizante al personal médico y el refuerzo para los que recibieron la primera, que, mientras se rifan la vida un día sí y otro también haciéndole frente a la pandemia, no dejan de hacer corajes con los inconscientes ciudadanos que no más no dejan de hacer fiestas porque sí o porque no. Nuestros subagentes nos reportan que ya con esta cantidad se completaron las 17 mil 500 vacunas que se prometieron para la entidad, aunque se desconoce si habrá más, dado que el Gobierno federal las está mandando "a cuentagotas". Por esa razón el "góber" rijoso, epidemiólogo, virólogo y casi secretario de Salud, Miguel Riquelme, tuvo que girar instrucciones para mantener "en la mira" constante las vacunas y así evitar a los "colados", y pese a que son las unidades médicas las que seleccionaron al personal que recibirá la vacuna, de todas maneras hay nuevos filtros de vigilancia porque no falta el travieso funcionario que, bajo la popular y amenazante consigna "usted no sabe quién soy yo", ha querido que le pongan la vacuna a él, a sus familiares y hasta a la mascota, así que el control contra los vivillos se ha duplicado.

***

Y donde ya empezó el movedero… Digo, las solicitudes de licencias para participar en la planilla de lo que queda del Partido Acción Nacional rumbo a la alcaldía de Torreón es en la Administración del alcalde Jorge Zermeño. Nuestros subagentes, disfrazados de puntual contribuyente del Impuesto Predial, de los que se forman desde las 7:00 de la mañana para pagar, nos reportan que por lo menos serán cuatro los altos funcionarios municipales que supuestamente dejarán de cobrar, además de la jefaza de Atención Ciudadana, Claudia Álvarez, quien aunque pasó con más pena que gloria por esta administración dejó su cargo porque buscará participar activamente en el proceso electoral que se avecina. Si ya de por sí estaban a la orden del día las quejas por problemas como falta de agua potable en algunos sectores, los brotes de aguas negras, así como las fallas en la recolección de basura y en otros servicios públicos, con el alcalde y varios funcionarios "distraídos", con el proceso electoral o en modo candidato, los que tendrán que padecer las consecuencias serán los sufridos ciudadanos. Por cierto, aunque ya había abandonado su vieja costumbre de hacer corajes por todo, don Jorge se despachó con todo contra las obras del Tardabús… Es decir, el Metrobús, ante las repetidas quejas de los vecinos del fraccionamiento Britania, que reclaman atención a los constantes brotes de aguas negras, y acusó de "negligencia" al Gobierno estatal por no darle prisa a la obra del secretario más tardado e incumplido en la provincia de Coahuila, Gerardo Berlanga Gotés. A decir de los subagentes, los blanquiazules también están perdiendo tiempo vital para anunciar quiénes serán los que contiendan por la candidatura a la alcaldía, o mejor dicho, como sus rivales del tricolor, a quién pondrán para simular una democrática competencia, porque, al igual que en el tricolor, acá ya es sabido que será el exdiputado Marcelo Torres Cofiño el ungido con la candidatura.

***

Desde la "capirucha" del sarape y el pan de pulque, nuestros subagentes, disfrazados de chapulín comiendo recalentado, nos reportan que tras el ajetreado fin de semana que se aventó el inquilino del Palacio Rosa, y luego de ponerse en modo alquimista electoral, finalmente concretó su proyecto con el acomodo de las piezas, de acuerdo a sus planes y las necesidades de la decisiva coyuntura política que se vive de cara al proceso nacional del mes de junio, en la cual era necesario aplicar una estrategia maestra para prepararse y dar la batalla en cualquier terreno. Nuestros subagentes, que deambulan por los pasillos de las oficinas de Gobierno, nos confirman que el "góber" rijoso y epidemiólogo de la provincia de Coahuila, Miguel Riquelme, se "chutó" los 13 capítulos de "El Arte de la Guerra", del general chino Sun Tzu, y después de hacer sumas, restas, multiplicaciones y hasta reglas de tres definió su "artillería pesada" para intentar recuperar Torreón, con el "mini bien peinado" Román Alberto Cepeda González como candidato a ocupar el séptimo piso del edificio más caro de la ciudad y respaldado por los suspirantes a una diputación federal por los Distritos 5 y 6, José Antonio Gutiérrez Jardón y Shamir Fernández, respectivamente. Por cierto, este último apenas alcanzó a rendir protesta y ya se prepara para pedir licencia en el Congreso local, pero como fue el priista más votado en la pasada elección, quieren asegurar el distrito. Para subirle la temperatura al caldero político, en Saltillo la maniobra requirió de otra "jugada", muy parecida al sube y baja, pero fiel a su estilo conciliador, hizo los amarres correspondientes para que sueñe con la alcaldía de la capital y en camino pavimentado el exdueño de la Universidad Autónoma de Coahuila José María "Chema" Fraustro Siller, en tanto que el renegado de Jericó Abramo Masso y Jaime Bueno buscarán una beca en el Congreso de la Unión por los Distritos 4 y 7. Las cartas están sobre la mesa por el resucitado RIP… Perdón, PRI, y así le seguirán en el resto de la provincia, para que los demás partidos políticos vean que a pesar de sus grises dirigentes tienen jefe y los dardos bien afilados, en tanto ellos se desgastan en pleitos internos.

Por cierto, a la única que parece no le avisaron que el exsecretario de Trabajo de la provincia había anunciado su renuncia para buscar la candidatura a la alcaldía de Torreón fue a la encargada del despacho de Comunicación del Gobierno del Estado en Torreón, Lupita Richards, que anduvo insiste e insiste a los representantes de la incómoda prensa antes y después del anuncio para que hicieran una buena cobertura, por lo que no faltó quien le recordara que como funcionaria pública debería estar más preocupada por la agenda de las actividades del estado que por las candidaturas y los actos de proselitismo político. Habrá que ver si así estará en toda la campaña.

***

El que de repente se acordó de que es lagunero a propósito de las elecciones del próximo mes de junio fue el hipster favorito de la Cuarta Transformación Antonio Attolini Murra, quien anunció que después de declinar a su cargo de coordinador técnico de Vinculación Internacional del Instituto Mexicano del inSeguro Social (tras una sesuda tarea de investigación se logró confirmar que el puesto sí existe) para buscar una curul en el Congreso federal por el distrito V de Torreón. A decir de los subagentes, que le saben a la cosa política, Toño Attolini primero tendrá que pasar una enorme prueba antes de querer ganarles a quienes estarán contendiendo por ese mismo distrito, Jorge Zermeño, del PAN, y su tocayo Antonio Gutiérrez Jardón, del PRI, y será primero conocer Torreón, y por ahí de paso el distrito; lo demás ya lo podrá ir viendo en el camino.