CONFORME CON

- El plantel de los Guerreros del Santos Laguna se encuentra en plena preparación rumbo al partido de debut en el torneo Guardianes 2021, definiendo los últimos detalles para encarar a la Máquina Celeste del Cruz Azul y sobre todo, mostrar la nueva versión del equipo Albiverde.

La escuadra dirigida por Guillermo Almada se perfila hacia un nuevo inicio de torneo con notorios cambios en su alineación, respecto al certamen anterior, recuperando a Ayrton Preciado que podría tener minutos el domingo y con un nuevo capitán en la figura de Hugo Isaac Rodríguez. Ayer, la escuadra lagunera sostuvo entrenamiento en su cuartel general, el Territorio Santos Modelo, donde ya trabaja el refuerzo colombiano Juan Otero, a quien el entrenador Almada está contemplando para jugar ante Cruz Azul, aunque depende de la agilidad en los trámites burocráticos.

OPORTUNIDAD A JÓVENES

Almada aseguró que dar a jugadores canteranos la responsabilidad de estar en la cancha, es algo que ya se tenía planificado desde tiempo atrás: "estamos conformes con el plantel. De lo que teníamos diagramado, llegó Otero, se integró y se acopló muy bien. La idea dentro de la planificación que tenía el club, era darle el chance a muchos chicos de las formativas del club, que vienen trabajando con nosotros desde hace mucho tiempo. Seguramente van a tener la oportunidad, va a depender de ellos demostrar su nivel, que lo han hecho muy bien. Han trabajado muy bien y están en un buen momento para aprovechar esa oportunidad que se les va a brindar, la idea es hacer más con menos y tratar obviamente, que todo el buen trabajo que se ha hecho en las formativas, cristalice en el primer equipo. Son chicos muy jóvenes pero confiamos mucho en su crecimiento, en que empiecen a aportar el nivel que han demostrado en distintas categorías. Estamos muy conformes en ese aspecto, y la idea es encontrar un buen funcionamiento a partir del primer partido que es con Cruz Azul".

"Obviamente queremos estar entre los primeros cuatro lugares. Obviamente hay una realidad en la plantilla de cada equipo. Estamos muy confiados. Esperemos no sufrir lo que sufrimos el torneo anterior, sobre todo las lesiones durísimas que aún se están recuperando muchos y los infectados por COVID. Obviamente nuestro objetivo es estar en la liguilla y obviamente, sabemos que es muy difícil y complicado, pero estar dentro de los primeros cuatro lugares y si podemos, apuntar a ser líderes. Lo que pasa es que después, hay una realidad que tenemos que sobrellevarla y ojalá que no nos golpee demasiado", explicó.

PRECIADO SERÁ CONVOCADO

Aunque todavía restan detalles por definir, Almada tiene claro que Preciado será considerado para el debut ante Cruz Azul, en el que planea usarlo alrededor de 30 minutos en cancha: "Ayrton va a estar en la convocatoria, y seguramente va a tener minutos. No hay fórmulas milagrosas en el deporte, te vas dos años y vuelves, tratamos de acelerar un poco el progreso, pero tenemos que equilibrar sus cargas para que nos pueda brindar los minutos que juegue, en un gran nivel", adelantó el técnico.

"Yo sufrí a Ayrton en Ecuador, él era figura, cuando lo trajo Santos, no era solamente Santos el que estaba detrás de él, eran muchos equipos. Él no se ha perdido entrenamientos y está en búsqueda de su nivel, no es fácil, tiene dos años prácticamente sin jugar, pero hoy creo que puede competir muy bien por 30 minutos, requiere continuidad y va a ir elevando el nivel y los minutos para poder jugar. Tampoco lo queremos tirar de entrada porque seguramente todavía le falta continuidad para retomar ese nivel", agregó.

Almada ya tiene definido el once inicial que utilizará el próximo domingo, pero fiel a su costumbre, no lo dio a conocer a los reporteros presentes de manera remota: "los jugadores ya lo saben, obviamente no lo voy a dar a conocer, porque el rival no lo va a hacer. Podemos tener alguna duda, pero se resolverá entre hoy y mañana, tengo muy claro quiénes van a jugar. Ya se incorporó Otero, que es un jugador importante, que han hecho un scouting importante. Quizás esa característica nos faltaba con algunos jugadores. Ojalá lo podamos tener a la orden el fin de semana. El último partido él lo jugó el 18 de diciembre, lo hemos visto bien. A ver si llega todo lo reglamentario para tenerlo también para jugar", adelantó.

Entre los descartados se cuenta a Octavio Rivero, por lo que el canterano Alberto Ocejo tendría su oportunidad en el ataque: "saquemos a Octavio porque sufrió una lesión que no lo dejó completar la pretemporada. Ya está entrenando al parejo pero viene algo retrasado. Ocejo ha hecho un gran trabajo, tiene grandes condiciones y ya depende de él. Lo de Jeraldino es porque hay una competencia interna y me gusta respetar los lineamientos".

LOZANO NO VA AL QUIRÓFANO

Optimista respecto a la salud del talentoso volante Brian Lozano, el estratega santista descartó que la estrella del equipo deba someterse a una nueva cirugía: "lo que pasa es que muchas veces alguien tira un rumor o inventa algo y ustedes (los periodistas) hacen eco enseguida. Yo ya expliqué el caso de Lozano, tuvo una fractura... los tiempos no son exactos. Hay muchas articulaciones, tendones, nervios, que están implicados en ese tipo de lesiones. Entonces, la inactividad de tanto tiempo de no apoyar la pierna, tenemos que tener cuidado con él, si tiene alguna dolencia, lo más importante aquí es que la cicatrización ha sido espectacular, no es que no ha cicatrizado, no, no. Eso ha sido muy bien. Inclusive, el callo ha sido de forma espectacular. Él está haciendo un tratamiento porque le apareció una molestia adyacente a la lesión, que le provocó alguna inflamación debido al callo y a la inflamación que son normales. Se ha tomado alguna determinación con algún tratamiento para también ayudarlo, pero no podemos dar fecha porque todo depende de retomar el nivel, una continuidad en los entrenamientos. Pero seguramente le va a llevar un tiempito más volver a sobrellevar la carga de los entrenamientos... Pero por el momento eso de la operación no es verdad", sentenció.

COMPETITIVOS

Cuestionado sobre si está convencido de que Santos puede ser competitivo ante las grandes nóminas de la Liga MX, Almada respondió: "sí. Tenemos cifradas esperanzas en eso. Creo que esta opinión que más o menos la tiene generalizada la prensa de Torreón, creo que ha sucedido en los campeonatos anteriores; como que estamos débiles, como que tenemos poco y nosotros tratamos de fortalecernos con el trabajo, con la continuidad. Estamos muy confiados en que vamos a ser muy competitivos y que esa transfusión de chicos jóvenes que están acoplados desde hace tiempo trabajando con nosotros, puedan dar ese salto a Primera División y se puedan incorporar con el nivel que siempre han tenido en formativas y que estamos seguros que tendrán en Primera División. Depende de ellos. Si les estamos dando la chance es porque los hemos visto muy bien".

"Debemos tener mayor regularidad. Nos golpearon mucho las lesiones y los infectados por COVID, si nos vuelve a golpear en varias fechas como nos pasó, nos va a debilitar muchísimo. Perdimos muchos puntos ahí, porque no solo son las ausencias, sino que nos quita de los entrenamientos y después que están en los entrenamientos, hay que volver a tomar el nivel", añadió.

RODRÍGUEZ, EL CAPITÁN

Aunque todo hacía indicar que Matheus Dória sería el nuevo capitán de los Guerreros, Guillermo Almada declaró ayer que esa oportunidad recaerá en Hugo Isaac Rodríguez, siempre y cuando esté en condiciones de jugar este domingo, lo que deja ver que también está aquejando alguna molestia física: "el capitán seguramente, si está en cancha, va a ser Hugo Rodríguez, es el jugador que designamos y seguramente habrá algunos compañeros adyacentes dependiendo de la alineación", explicó.

51 PARTIDOS de Liga o liguilla ha dirigido Guillermo Almada a Santos, ha ganado 25, empatado 11 y perdido 15.