Desplegarán al Ejército en cruzada anti-COVID

Al arribar este martes al país un nuevo lote con 53 mil 625 vacunas contra el COVID-19, el gobierno federal anunció de manera simultánea que las Fuerzas Armadas, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Marina (Semar) y de la Guardia Nacional (GN) saldrán de sus cuarteles para acudir a las zonas más marginadas y remotas para integrarse a las 10 mil brigadas que pretenden inmunizar a 3 millones de adultos mayores por semana.

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que las brigadas se compondrán de 12 servidores públicos: cuatro promotores sociales, dos trabajadores del sector Salud, cuatro de las Fuerzas Armadas (tres de la Sedena y uno de la Semar) y dos voluntarios. Además, informó que elementos de la GN acompañarán a las brigadas para cuidar que "no haya desvíos o maldad de gente que quiera que las cosas no se hagan bien".

En conferencia de prensa, el Jefe de Estado señaló que en estas brigadas se espera que participen alrededor de 120 mil servidores públicos y voluntarios, y los lugares donde se inoculará con la dosis CanSino serán en 10 mil centros integradores de desarrollo, sitios en donde se entregan apoyos sociales como las pensiones para adultos mayores.

"Estamos hablando de vacunar, primero, en 10 mil centros integradores, vamos a comenzar abajo en donde vive la gente más marginada, los adultos mayores; 10 mil brigadas van a [ir a] vacunar en estos centros integradores a 300 adultos mayores en una semana, de modo que vamos a poder vacunar a 3 millones de adultos mayores de las comunidades más apartadas.

"Una brigada está integrada por 12 servidores públicos: cuatro promotores sociales; dos del sector Salud: doctores, enfermeras, promotores de salud de los programas del IMSS-Bienestar, del ISSSTE, de los servicios médicos de la Sedena, de Marina, Insabi, que son los que van a vacunar; cuatro de las Fuerzas Armadas, que van a ir en la brigada: tres de la Sedena y uno de la Marina, y dos voluntarios, así se integra", detalló.

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que elementos de la Guardia Nacional participará en todo el operativo de vacunación, cuidando las dosis para que no haya "desvíos o no haya maldad" de gente que, enfatizó, "quiera que las cosas no se hagan bien".