LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

A los reporteros de la radio, televisión y prensa se les ataca durísimo constantemente. Mucha gente me hace estos comentarios acerca de ellos: "No saben ni hablar"; "son unos analfabetas"; "se expresan muy mal"… Es cierto que los reporteros a veces dicen una cosa por otra o usan muletillas, conjugan mal el verbo o dan algunos datos equivocados. Entonces el "respetable" público los hace pedazos, con cierto grado de razón, pero sin considerar la enorme tensión con la que frecuentemente trabajan ni los riesgos que representa desempeñar esa labor que a veces rebasa los límites de la heroicidad.

Su servidor -o sea yo- puede decir que los conozco bien y el trabajo que desempeñan. He convivido por muchos años con estos hombres y mujeres que verdaderamente aman con gran fervor su trabajo y que son capaces de hacer las cosas más increíbles por cumplirlo cabalmente.

No es raro ver que la reportera de pronto está reportando un cruento accidente, que está siendo testigo de escenas desgarradoras, luego tal vez le toque cubrir una inundación y allá va la chica con su micrófono y seguida por un camarógrafo, también "con muchos pantalones", que se acerca peligrosamente a la zona de riesgo para hacer un reportaje fiel en donde se reflejela esencia de lo acontecido.

Claro que, como en todas las cosas, hay quien hace bien su tarea y quien no la hace tan bien, pero con "los pelos de la burra en la mano" puedo decirle que he visto reporteros que han sido apaleados, burlados, amenazados de muerte, humillados por algún político prepotente y hasta secuestrados y asesinados… Sin embargo, ellos siguen, a veces cometiendo alguna que otra falla con el lenguaje, pero también enfrentando el miedo y superándolo, como uno de espectador nunca pudo imaginar.

"El tipo está drogado… trae un revólver en su mano derecha… Apunta a un grupo de personas y todas huyen… ahora gira y apunta a la reportera pero ella no corre. Con su micrófono en la mano observa frente a frente al tipo que acaba de asesinar a su esposa y a sus hijos, el sujeto amartilla el revólver, empieza a jalar el gatillo, la reportera lo mira imperturbable y finalmente el torvo asesino baja el arma y se retira…". Esa fue una escena como muchas otras que he visto, nadie me la contó. La vi en la pantalla, porque si hubiera estado en el lugar de los hechos, yo también hubiera sido de los que huyeron despavoridos.

Ya después, cuando la nota salió al aire, un señor cómodamente sentado en su sillón reclinable, vio el noticiero y señaló: "Esa muchacha no sabe ni siquiera conjugar un verbo… ¡dice cada barbaridad! Así son todas… Las contratan nada más por su linda cara".

A quienes hacen ese tipo de comentarios y opiniones, les digo: tienen razón -a veces- pero en general, los reporteros y reporteras que hay en los medios son personas sumamente valiosas y capaces, con una profesión que va mucho más allá de las fallas que a veces cometen en el lenguaje en el difícil momento de transmitir un reportaje.

Mi sincero reconocimiento para ellos y ellas.

ME PREGUNTA:

Sofía Verduzco: ¿Qué significa o de dónde proviene la expresión "ni qué ocho cuartos"?

LE RESPONDO:

El realillo era una moneda española que equivalía a ocho cuartos de peseta. Durante mucho tiempo, los ocho cuartos eran el precio típico de muchos artículos de primera necesidad, como la hogaza de pan o el cuartillo de leche. Cuando subieron de precio, la gente protestaba porque antes costaba ocho cuartos y el comerciante replicaba, por ejemplo: "qué pan ni qué ocho cuartos".

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

Es más difícil ser honrado ocho días que ser un héroe por un cuarto de hora.