Reclama alcalde de Torreón por retraso en Metrobús

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, reclamó ayer nuevamente por el retraso en las obras del proyecto Metrobús Laguna, mismas que han generado afectaciones en los servicios básicos de diversos sectores cercanos a las zonas con obras pendientes.

Se refirió a la situación del fraccionamiento Britania, cuyos vecinos han manifestado desde hace meses diversos brotes de aguas negras por bloqueos en su drenaje, los cuales han sido ocasionados por algunos cortes en tuberías cercanas a la obra de la estación de transporte que se construye metros más adelante.

"Está por el rumbo del Magisterio, de un taponamiento de las redes del drenaje sanitario, que se debe a que las obras del Metrobús tuvieron que segar ahí algún drenaje; no lo han arreglado y nos ocasiona problemas que tenemos que estar dándole salida. A la entrada de Torreón, viniendo por el Puente Plateado, hay un socavón que llevan cuatro años y no lo pueden tapar, no son obras que las estemos haciendo nosotros", manifestó.

En ese sentido, el alcalde no dudó en calificar el proyecto del Metrobús Laguna como una obra en la que se da "negligencia", pese a que se han tenido acercamientos reiterados con la Secretaría de Infraestructura, mismos en los que se buscan resolver dudas y solicitar mayor celeridad.

Pidió además que, al margen de que se terminen las obras en las estaciones, se evite generar afectaciones en los servicios de la ciudadanía, daños que luego implican reclamos a la Administración municipal y sus diversas direcciones.

"El retraso de las obras, que llevan cuatro años, no se debe a la negligencia del Ayuntamiento, se debe a la negligencia del Gobierno del Estado, que no ha terminado y no ha concluido las obras, que cuando menos, si no las van a concluir, que hagan los trabajos necesarios para que eviten este tipo de problemas y la gente se queja con justa razón… Ahí está la realidad, no está a cargo nuestro, yo cuando menos quisiera que ese tipo de obras las terminen", expuso.

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura ha informado que la obra física del Metrobús se encuentra terminada al cien por ciento sobre la ruta troncal, mientras que los trabajos en las estaciones se encuentran avanzando de acuerdo al proyecto de concesión a una empresa particular, por lo que no representan gastos al Gobierno de Coahuila.

