Dependencias federales desoyen al presidente

Aun cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa la prohibición de la subcontratación u outsourcing, e incluso apoya castigarla con cárcel, dependencias federales desoyeron su orden y firmaron contratos de subcontratación con diversas empresas para este año.

En una revisión en la plataforma CompraNet, se encontró que instituciones públicas como las secretarías de Bienestar, y de la Defensa Nacional (Sedena), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) firmaron contratos con empresas de subcontratación para trabajos profesionales y de limpieza, pese a que eso contradice la orden del presidente López Obrador.

El pasado 18 de noviembre, tras asegurar que la subcontratación era ilegal e inmoral, el Mandatario federal anunció que los contratos outsourcing que se tenían en la administración pública federal se terminarían y que el gobierno se haría cargo de pagarles a los empleados sin intermediarios.

"Es ilegal la subcontratación en el caso de los servidores públicos. Todo lo que pueda existir de subcontratación se termina en el gobierno, no puedo mandar una iniciativa [al Congreso de la Unión y permitirlo en el gobierno federal]. No creo que haya ningún problema para la regularización, no tenemos por qué tener intermediarios. Donde haya [subcontratación o el llamado outsourcing], se termina. El gobierno se hace cargo", subrayó.

El fin de semana pasado, el Jefe del Ejecutivo federal acusó que debido a este tipo de subcontratación en diciembre de 2020 se perdieron 277 mil empleos.