Películas con ‘mala fama’ pero que no son tan malas

Hay diversas razones por las que calificar a una película como ‘mala’, puede ser por su realización carente, su historia poco creíble, un desarrollo atropellado, malas actuaciones o una idea con potencial pero desperdiciada.

Algunas cintas no obstante, aunque se ganan malas críticas, en realidad tienen mucho que aportar y pueden llegar a ser muy entretenidas. Estos son algunos ejemplos.

The Perfect Date

Una comedia romántica adolescente bastante estándar, que aunque predecible, chico y chica se conocen y se enamoran, se permite abordar temas importantes con algo de crítica válida.

Deepwater Horizon

Aventura dinámica e audaz en pantalla, que fue criticada por una historia genérica sin mucha más creatividad narrativa, pero que gustó por su acción envolvente de suspenso que logra a cada paso.

The Roommate

Sigue cada cliché de su género de terror, es cierto, pero la idea sobre una joven obsesionada con su compañera de universidad, cumple, esencialmente porque se divierte con la idea de donde parte.

Just go with it

La buena química en pantalla de sus protagonistas y muchos enredos caóticos le dan a la cinta buena aceptación entre el público, con todo y que la premisa es simple, trillada, exagerada y algo boba.

Power Rangers

Este mundo ficticio encontró su camino de vuelta a los cines con una historia que retomaba el origen de los personajes, sin embargo, el resultado no fue bien recibido, a pesar de ser muy entretenido.

Estación zombie 2: península

Esta secuela de zombis es increíblemente divertida y llena de acción, pero la película no pudo evitar ser comparada con su antecesora y con otras cintas similares, lo que le ganó algunas críticas.

Wish Upon

Un relato de terror sencillo, básico y sin mucho terror como tal, la idea de un artefacto que ofrece 7 deseos a cambio de un precio, es de lo más ordinaria, pero tiene varias cosas interesantes en ella.