Mujer hace flexiones en los colmillos de un elefante y causa indignación

Un santuario de animales sudafricano está siendo criticado por permitir a una mujer, identificada como Emma Roberts, dueña de un gimnasio ‘CrossFit’, hacer flexiones sosteniéndose de los colmillos de un elefante.

La escena compartida en redes sociales causó indignación y duras críticas tanto hacia la mujer como hacia el santuario, con algunos internautas recalcando que sostener el peso de una persona así podría dañar al animal, recoge el Daily Mail.

Roberts se había justificado en redes sociales antes de borrar su cuenta Instagram. “No estoy de acuerdo en que compartir un momento increíble con este animal sea cruel de alguna manera. Sin embargo, hay muchos humanos que solo ven lo negativo. Golpear a los elefantes es cruel, montarlos no es lo ideal, mantenerlos en entornos horribles y matarlos por su marfil es cruel. Proporcionarles un hogar en su entorno natural y educar a las personas sobre lo inteligentes y maravillosos que son no es crueldad. Desafortunadamente, solo un pequeño porcentaje del mundo está lo suficientemente iluminado para ver esto. Aquellos de ustedes que me han enviado mensajes maravillosos, gracias. Aquellos de ustedes que han hecho que esta experiencia increíble para mí se sientan como algo de lo que debería avergonzarme... Qué vergüenza”, fue su mensaje.