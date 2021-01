Voz de Palco

Durante las últimas semanas de 2020 y los primeros días de 2021, no importa qué publicara el club Santos Laguna (¿sí se llama así todavía?), sus seguidores en redes sociales se le echaban encima: queremos refuerzos. Una imagen de Los Simpson, convertida en meme, acompañaba a la súplica – reclamo. Me consta que algunos de los demandantes son aficionados reales, mas no podría hablar por todos.

El reclamo ya tiene respuesta. Durante el primer lunes del año, el club anunció al delantero colombiano Juan Ferney Otero Tovar como su “flamante refuerzo”.

Juan Otero llega procedente del futbol francés. Disputó cerca de 70 partidos con el Amiens (actualmente en la segunda división), donde anotó 5 tantos, uno de los cuales fue nominado al mejor de la temporada 2018-2019. El nuevo guerrero aún no debuta con Santos y ya ha recibido apodos por parte los aficionados (“elotero”).

Como práctica religiosa, Otero es desde ya, blanco de toda crítica por parte de quienes, en su mayoría, no lo han visto jugar; los números hablan en buena parte. Si bien, no resulta alentador saber que viene de una división inferior y que siendo delantero ostenta una cuota goleadora no importante, el colombiano de 25 años de edad aún no ha disputado un encuentro en la Liga MX.

Junto a él, se anuncia también a Andrés Ávila, que viene del campeón de la mentada Liga de Expansión (¿alguien sabe hacia dónde se expande?), el Tampico Madero. Mexicano, de 22 años, se desempeña en el medio campo.

Ok, voy de acuerdo, ninguno de los parece ser, en primera instancia, el jugador que cualquier equipo de Primera quisiera tener en su plantel, pero es para lo que alcanza; ¿en verdad a alguien le sorprende?

Todo mundo en La Laguna (todo mundo que siga la liga de al menos 10 años a la fecha) sabe que Santos no compra a Ronaldinhos, Gignacs, ni siquiera a un Daniel Guzmán ya, como lo hizo en los 90.

Hoy, no hay problemas de descenso (porque ni siquiera existe) y el equipo goza de una relativa estabilidad, ¿no? No hay prisa por armar un trabuco. El último título de los Guerreros es de hace menos de tres años, en el último año prácticamente no hubo ingresos por entradas al estadio y además, ahora hay en la familia un miembro en estado crítico; antes digan que alcanzó paratraer “algo” del extranjero (extranjero de segunda, pero extranjero al fin).

Hay que irnos a la trayectoria de este muchacho, a los videos. Chequen, busquen y encontrarán. Juan Otero (no faltará quien lo llame “Juan Ote”) muestra velocidad y buena definición cuando militó con Estudiantes La Plata, en el futbol de Argentina; ¿se acuerdan cuando un tal José Vicente Matías Vuoso venía del Manchester City de Inglaterra sin prácticamente haber jugado en la Liga Premier?

Algunos aficionados sí. Ok, también han pasado por aquí los Cuero y demás innombrables de cuyo nombre ni siquiera recuerdo, pero la apuesta es y seguirá siendo esa: hacer ídolos en la Comarca, que suban de precio y luego a venderlos; modelo de negocio, le llaman.

Por otro lado, el meme de Los Simpson es divertido; ya hay también uno de la Revolución Mexicana. ¿Qué se le va a hacer? El ingenio del mexicano.

Al club lo que le toca es seguir trabajando. Entender que no le puede caer bien a todo el mundo y que siempre habrá voces para atacar, aunque algunas solo lo hacen por mero ejercicio lúdico. Es decir, el club no puede “engancharse” con todo el mundo y menos si la fórmula le da resultados. La cosa está en que dé resultados. Pero y si no fuera así, ya habrá un torneo siguiente y un torneo siguiente y un torneo siguiente, ¿qué no?

Los Guerreros reciben al Cruz Azul en la jornada 1 del Guard1anes 2021, un torneo que debe servir para olvidar el mal año pasado. Un torneo para comenzar de cero, de abajo, si se quiere ver así. Un torneo para construir, ya habituados a las tribunas

sin gente y a “la nueva normalidad”. Los aficionados tendrán que seguir a la sana distancia, desde la televisión, el radio, la prensa y las redes sociales. Al final de 17 fechas, ya se verá para qué alcanzó. Por lo pronto, habrá que disfrutar del futbol, que la Liga MX está de regreso. Si me preguntan, considero que se nos da muy poco descanso, sobre todo ahora que la NFL está en lo más emocionante de la temporada. Se terminaron los ‘Fantasy’ y se vienen los duelos “a muerte”, también en una nueva modalidad de tres partidos de comodín por día (sábado y domingo), pero negocios son negocios y hay público para todo. Así que, tomen sus asientos y apréstense a sufrir de nuevo… quiero decir, a gozar de nuevo, que el balón comienza a rodar desde el viernes con tres “trepidantes” encuentros (¡uy, sí!): Puebla – Chivas, Tijuana – Pumas y Mazatlán – Necaxa.

¿Querían refuerzos? Ya los tienen. ¿Le seguimos? @Foko_54 [Twitter]. Respondo también en @Champs_MX.

Eduardo Sepúlveda//@Foko_54