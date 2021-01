Formalizan PRI y PRD alianza en Coahuila

Los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) formalizaron el convenio de coalición para postular de manera conjunta las planillas que competirán en el proceso electivo local de este 2021.

Los líderes del PRI y PRD en Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila y Ángel Sánchez Guajardo, respectivamente, acudieron la tarde de ayer lunes al Instituto Electoral de Coahuila, (IEC), a presentar la solicitud de registro del convenio de coalición ante la consejera presidente, Gabriela de León Farías.

Rodrigo Fuentes Ávila señaló que el PRI busca, a través de este tipo de alianzas, cerrarle el paso a la intolerancia, la necedad y a los "aprendices de caudillos".

"El objetivo de la alianza PRI-PRD, no es derrotar a un caudillo, no, eso solamente será un efecto secundario, lo verdaderamente importante de esta acuerdo con el PRD, es no permitir que la incompetencia, la necedad, el odio y la división, que privan a nivel federal, ingresen a Coahuila", dijo.

Por su parte Ángel Sánchez Guajardo, líder estatal del PRD en Coahuila, dijo que no existe una fuerza política en el país que por sí sola pueda resolver la situación que se vive en la actualidad.

"Esa es su manera de hacer política, amparados en la lucha contra la corrupción, tratan de invalidar los espacios que la sociedad mexicana, con muchos sacrificios y luchas nos hemos dado; la corrupción, lamentablemente, es un mal endémico, que no se resuelve con discursos, llamados de buena fe o a portarse bien; aunque lo repitan a diario en las mañaneras; no, Morena no se salva, ni tan siquiera la familia del presidente".

Las elecciones consideradas las más grandes en la historia del país se celebrarán este próximo 6 de junio, en Coahuila se renovarán las alcaldías.