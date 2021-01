Oaxaqueño gana la beca Jenkins-Del Toro

Con el activismo como principal bandera ideológica, Juan Ernesto Regalado Morales ha sido un ferviente partidario de la cultura. Comenzó su andanza en el arte urbano, luego en las artes plásticas, hasta que finalmente se introdujo en el arte cinematográfico por medio del documental, gracias a una beca obtenida hace tres años por parte del Festival Ambulante.

Regalado Morales, quien es oriundo de Juchitán, Oaxaca (tierra del desaparecido maestro Francisco Toledo), emprendió entonces la filmación del documental Nendok entre lagunas, gracias al apoyo de Ambulante Más Allá, la ventana que le amplió la mirada y el pensamiento audiovisual.

Este filme aborda la historia de Wenceslao, un pescador de la comunidad de San Mateo del Mar, que se ve orillado a pescar en una zona donde es difícil llevar a cabo esta actividad. La razón de la problemática radica en un conflicto territorial de su comunidad con otra comunidad.

"Este conflicto lo abarco derivado a la llegada de los parques eólicos, de los proyectos transnacionales hacia el Istmo. Siempre que hay proyectos en las comunidades se empieza a romper el tejido social o aparecen disputas por las tierras, porque hay un interés económico y hay este interés de ciertos personajes políticos y empresarios. Eso vino a desarmonizar el Istmo, porque ya no interesaba tanto el bien común".

Así, el oaxaqueño retrata y visibiliza cómo el sentido de comunidad comienza a desprenderse de sus habitantes. El interés económico se torna prioritario y los beneficiarios de tal intervención resultan ser personas ajenas al lugar. Además, se genera un problema ecológico por el mal manejo y montaje de las obras eólicas.

POSTULACIÓN

Fue en la segunda edición de la convocatoria de la beca Jenkins-Del Toro, que Juan Ernesto Regalado Morales decidió participar con el documenal Nendok entre lagunas. La noticia de su elección le fue dada el pasado 30 de diciembre.

Cabe recordar que este es un apoyo financiado por la Fundación Mary Street Jenkins, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), la Fundación de la Universidad de Guadalajara y el reconocido cineasta Guillermo del Toro.

La beca tiene el propósito de fomentar el desarrollo del arte cinematográfico mexicano e impulsar a esta industria en el ramo cultural, artístico y económico. Quien es seleccionado, tiene la oportunidad de continuar su preparación en reconocidas instituciones académicas del extranjero.

"Cuando estaba en la secundaria, recuerdo que empezaron a salir las películas de Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro. Y siempre como que soñaba. Y pues que chido que yo pudiera hacer foto o asistente de algo, no sé, uno piensa estas cosas y como que las ve muy lejanas. 'No pues, no creo que me llegue a pasar algo'. En ese momento no tenía como que las posibilidades y pues ahora que hay este tipo de becas, este tipo de apoyos a chavos, yo que vengo de una comunidad indígena y que realmente he estado trabajando en las comunidades y ya tengo en el activismo casi 17 años, pues se me hace que es una oportunidad muy valiosa para gente como yo que ha estado tocando puertas", comentó Juan Ernesto Regalado Morales.

El oaxaqueño tiene como primera opción aplicar en una institución de Cuba, por lo que planea ampliar sus conocimientos antes de dar el gran paso. Entre otras distinciones, en 2017 también recibió el Premio Regional de la Juventudes del Istmo de Tehuantepec.