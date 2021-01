Diez películas que cumplen 20 años este 2021

El 2001 fue un año de muchos cambios, importantes eventos históricos que marcaron a la humanidad, acontecimientos que revolucionaron al mundo y, dentro del cine, grandes estrenos que dejaron huella.

Estas son algunas películas que cumplen, increíble pero cierto, 20 años.

Shrek

El original cuento de hadas animado que tuvo un éxito inesperado ha tenido varias secuelas y hasta una adaptación a musical en Broadway. Ya van cuatro cintas y se espera una quinta en el futuro.

Legally Blonde

La ya clásica cinta protagonizada por Reese Witherspoon como una estudiante de Harvard que demuestra que ‘a un libro no se le juzga por su portada’, fue la sorpresa que nadie vio venir.

Harry Potter and the Sorcerer's Stone

Todo comenzó con esta adaptación del libro homónimo que no tardó en convertirse en todo un fenómeno mundial. En aquel entonces había dudas, pero la propuesta cumplió y aún resuena.

Bridget Jones's Diary

Basada en la novela de Helen Fielding, esta comedia que se volvió referencia en su género llegó a los cines como una bocanada de aire fresco. Las secuelas son de 2004 y 2016 respectivamente.

Moulin Rouge!

El musical que en su momento revivió al género, protagonizado por Ewan McGregor y Nicole Kidman, tuvo, junto con su soundtrack, aceptación entre el público, si bien no con la crítica.

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

Después de mucha espera y expectativa, ante una saga literaria que se había dicho era imposible de llevar a la pantalla grande, en diciembre de 2001 la primera cinta de este universo llegó a cines.

Spy Kids

Esta interesante, infantil, extravagante pero encantadora franquicia sobre niños espía que deben, en esta ocasión, salvar a sus padres, inició en 2001 y con el tiempo tuvo varias secuelas.

Pearl Harbor

Estrenada 60 años después del histórico ataque a Pearl Harbor, en Hawái, la cinta romántica catapultó a sus tres estrellas principales: Ben Affleck, Josh Hartnett y Kate Beckinsale.

The Princess Diaries

Anne Hathaway interpreta a una chica ordinaria que se entera es heredera de un trono que la convierte en miembro de la realeza. El papel la lanzó al estrellato y le abrió paso a una larga carrera.

The Fast and the Furious

Fue en verano de 2001 que esta prolífica franquicia comenzó su recorrido, con una historia sobre un policía infiltrado y mucha, mucha acción que aún entretiene a sus fans, tantas secuelas después.