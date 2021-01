Barco con 20 pasajeros desaparece en el Triángulo de las Bermudas

Según recoge el portal RT, el barco partió el día 28 de diciembre de las Bahamas con destino a Florida, a donde debió de haber llegado al día siguiente, sin embargo, éste desapareció de la vista de la Guardia Costera, misma que anunció la suspensión del barco durante la semana pasada.

La embarcación se trata de un Mako Cuddy Cabin de 29 pies (aproximadamente 8 metros) y de color azul con blanco, detalló la Guardia Costera con el fin de solicitar ayuda para localizar al barco, compartiendo un número telefónico (305-415-6800) al que se puede comunicar todo aquel que tenga información de éste.

Cabe destacar que la Guardia Costera emprendió una búsqueda de unas 17 mil millas cuadradas por 48 horas, la cual compartieron a través de Twitter, donde comparten actualizaciones del caso.

#UPDATE Here is the search area made by the @USCG and @usairforce.

If you have any information please contact Coast Guard #District7 Command Center at 305-415-6800 pic.twitter.com/5Zwb5Wonx4