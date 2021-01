Se derrumba techo de un crematorio durante funeral en India

El techo se desplomó a causa de las intensas lluvias y las personas quedaron atrapadas los escombros, reporta la agencia Reuters.

Al menos 18 de los presentes fallecieron y durante las maniobras de rescate fueron utilizadas unidades caninas para buscar sobrevivientes, según informa Ijaj Raja, oficial superior de la policía.

At least 18 people killed in roof collapse during funeral near New Delhi https://t.co/Y3XQMzb5ig pic.twitter.com/Cl6rCFFYJo