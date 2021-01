Para Empezar

El Clausura Guardianes 2021 iniciará con un profundo enojo de la afición santista con su directiva. Es inocultable que el estilo de comunicar las cosas solo ha separado a la afición de su equipo. ¿Qué pasa? Pues que la gente está convencida de todo lo malo que usted se pueda imaginar y la directiva en su papel informa a su estilo las situaciones que quiere informar sobre el club.

La afición cree que hay un “Plan Atlas” en Orlegi Sports. La directiva lo niega. La gente quiere refuerzos y más bien hay salidas de referentes como Julio Furch por una apuesta que llega llamada Ignacio Jeraldino. A la gente no le basta la recuperación de Ayrton Preciado y la de Brian Lozano que para acabarla de amolar es un misterio porque simplemente no se quiere informar sobre ello. Al parecer la recuperación del uruguayo no va sobre lo planeado y aunque la lógica arrasa ya que no está jugando, el silencio es lo que reina.

Afición y directiva de Santos Laguna están en una relación tóxica en este momento, hay mucho amor pero sin embargo no hay comunicación actualmente. Solamente en la cancha se resolverán estas diferencias y se podrán ver luces, no veo otra manera. La situación ha llegado a un punto en donde la gente nos culpa a los medios de comunicación de esta mala relación y quiero decirles que no tiene lógica lo que nos reclaman, uno pregunta y la gente de Santos contesta lo que quiere, un servidor en entrevista con el presidente Dante Elizalde hice a mi parecer las preguntas que la gente quiere: ¿Almada dio el ok para la salida de Furch? ¿Hay un plan Atlas en Orlegi? ¿Almada pidió a Jeraldino? ¿Cómo va la recuperación de Ayrton y Lozano? Quizá la gente pide un tono más bélico o de ataque hacia el presidente, que le hagamos preguntas que no tienen sentido simplemente para molestarlo, lamento avisarles que no es mi estilo y que siempre ponderaré que se diga lo importante en una entrevista y que cada quien saque sus conclusiones.

Ya en una semana Santos Laguna entra en actividad y empezará a fluir la relación Afición - Equipo. En la cancha pasa lo importante como en las relaciones de pareja donde la cancha es la cama.

Manye Castil//@manyecastil