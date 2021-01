Graban objeto misterioso y luminoso cayendo desde el cielo al océano en Hawái

Los video fueron grabados en la isla de Oahu, Hawái, luego de que decenas de residentes se percataran que un objeto luminoso de color azul estaba descendiendo desde el cielo nocturno y luego de unos minutos, cayó en el océano, lo que hizo que muchos atribuyeran el misterioso objeto a extraterrestres.

En un comunicado, la Administración Federal de Aviación (FAA) indicó que no se registraron accidentes aéreos en esa zona, por lo que el objeto no se trató de una aeronave perdida o atrasada.

Una mujer local, identificada como Moriah, declaró que ella y su esposo subieron a su camioneta y siguieron al misterioso objeto, el cual no era más alto que un poste de luz y no produjo ningún sonido, pero luego de aproximadamente 5 kilómetros, la pareja se detuvo porque vieron al objeto desaparecer en el océano.

Hasta el momento se desconoce el origen del objeto luminoso, pero algunas personas en redes sociales han interpretado el suceso como un claro ejemplo de la llegada de extraterrestres al planeta.

Hawaii - An unidentified flying object spotted in the evening sky over Leeward Oahu prompted witnesses to call 911. Multiple witnesses reported seeing a large blue object fall out of the sky and into the ocean.#Hawaii #UFO pic.twitter.com/hvdry0zyN0