En mañaneras, 3 horas para criticar alianzas

Desde que se anunciaron las intenciones de impulsar una alianza electoral entre el PRI, PAN y PRD, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dedicado en 13 conferencias matutinas un total de 181 minutos para criticarlos y tacharlos de buscar regresar a instaurar un modelo de corrupción neoliberal.

En un ejercicio, se encontró que las palabras que más menciona el Ejecutivo contra la alianza son corrupción, engaño y neoliberal.

El 2 de diciembre, un día después de su mensaje por su segundo año de gobierno, acusó que las acciones y críticas de los gobernadores que integran la Alianza Federalista eran por "propósitos políticos y electorales" algo que, aseguró, no aceptaría.

"No lo voy a aceptar. Tenemos diferencias, [pero] considero que no tienen razón, que tomaron todas estas acciones porque es la temporada electoral", dijo.

Para esas críticas destinó 23 minutos en su conferencia, donde también presumió una encuesta, en la que, aseguró, 71% de la población lo respalda.

Un día después, el mandatario invirtió cinco minutos para señalar que México vive un proceso de transformación, pero, sin mencionarlos, aseguró que sus opositores estaban en desacuerdo con esto, pues, agregó, se "sentían los dueños de México y ahora no les gusta que se gobierne para todo el pueblo del país.

"No les gusta que yo diga que, por el bien de todos, primero los pobres. No les gusta que estemos en contra del racismo, porque ellos se sienten de sangre azul", manifestó el Ejecutivo.

El 4 de diciembre, aseguró, en poco más de 10 minutos, que hay grupos minoritarios conservadores que buscan regresar al régimen de corrupción y que están "molestos y nerviosos, porque imagínense cuántas campañas de acusaciones, cuántos ataques, diario, diario, diario, y resulta que no tienen efecto".

Cinco días después, López Obrador dijo que su gobierno no tenía que enfrentar una oposición muy fuerte, y reconoció que sectores que señaló como conservadores "han actuado por la vía pacífica, no ha habido violencia, no hay nada que temer".

El 10 de diciembre, el Ejecutivo siguió con sus críticas a sus opositores y los acusó de quererse quedar con el presupuesto federal, para quitar los programas sociales de su gobierno.

"Ellos no quieren lo de la pensión, votaron en el Congreso en contra, los de los partidos del conservadurismo, pero ahí quedó eso ya.

"Ahí están al acecho los mismos que deberían, cuando menos, ofrecer disculpas. Estos intelectuales orgánicos, todos estos articulistas vendidos, alquilados, ahí están de nuevo lanzándose porque quieren que se regrese al antiguo régimen.

"Eso es lo que defienden, la corrupción, el que se respete la Constitución y las leyes en la forma y se viole en el fondo. Eso es lo que están defendiendo".

Si embargo, en 19 minutos, también se lanzó contra el Instituto Nacional Electoral (INE), al que tachó de hacerse de la vista gorda por fraudes que se cometieron años atrás.

El 16 de diciembre, el presidente López Obrador pidió a sus adversarios que se serenaran, pues, aseguró, "se ofuscan".

Manifiesto que, como se está llevando a cabo la Cuarta Transformación, "ya no impera la corrupción, ya no hay influyentismo, entonces, hay mucha desesperación y se jalan los pelos, se enojan y hacen corajes".

El 23 de diciembre, en el salón Tesorería, Andrés Manuel López Obrador acusó en 26 minutos que las fuerzas opositoras a su administración federal se estaban agrupando oficialmente porque, indicó, ellos representan al antiguo régimen y están en beneficio de las minorías.

"Eso es lo que ellos añoran y es lo que están ahora defendiendo, y van a buscar en las elecciones el regreso de ese régimen antipopular, corrupto, de privilegios. Pero es legítimo, esto pasa en todo el mundo", comentó.

El 28 de diciembre, al regresar de su descanso de Navidad, el Mandatario acusó por 10 minutos que sus opositores eran unos "inmorales", y apuntó que esa era una característica de ellos y que además "son muy hipócritas, mentirosos y corruptos. Cuando sepan de un conservador, actúen de manera precavida.

Un día después, el 29 de diciembre, el Titular del Ejecutivo federal mencionó que la alianza del PAN, PRI y PRD busca engañar a los mexicanos haciendo creer que eran distintos, un partido y el otro, pero que siempre advirtió que eran los mismo.

"La única diferencia que puede haber, lo digo con todo respeto, no, mejor no lo digo, no me corresponde y se van a enojar mucho, y yo quiero que se serenen, que terminemos el año en paz", aseguró el presidente.