Juicio político contra Robles, vigente

El presidente de la Sección Instructora de la Cámara Baja, Pablo Gómez (Morena), informó que el Senado no ha exonerado a Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu en la administración del priista Enrique Peña Nieto, y que sigue vigente su sentencia de juicio político, por lo que podría ser inhabilitada por 20 años.

Gómez aceptó que el plazo para que el Senado dictara sentencia contra Robles vencía el último día de noviembre; sin embargo, la Cámara Alta emitió un acuerdo desde abril para suspender todos los plazos legales, por lo que no se ha exonerado.

"No [se exoneró]. El Senado tomó un acuerdo antes de terminar el periodo de sesiones del Congreso en abril, para suspender todos los plazos por la pandemia, como le hizo la Suprema Corte".

"En la Cámara [Baja] no lo hicimos porque no lo vimos necesario, pero el Senado, tomando en cuenta estas cosas y otras que tenía pendientes, hizo una suspensión de plazos, o sea que el plazo constitucional de un año, que se hubiera vencido en noviembre, pues no se venció", aseguró.