Dejan secretarías de Coahuila; van por alcaldías

El Gobierno de Coahuila cerró el 2020 e inició el 2021 con cambios en su gabinete. Tres de sus quince secretarios presentaron su renuncia para ir en busca de las candidaturas a las alcaldías de Saltillo y Torreón.

El primero en renunciar fue el secretario de Vivienda y Desarrollo Territorial, Jericó Abramo Masso. El 28 de diciembre anunció su decisión de separarse del cargo.

Abramo Masso es un político de extracción priista de 45 años. En su trayectoria política destaca su cargo como alcalde de Saltillo de 2010 al 2013. Tras ello, se convirtió en legislador federal y en la administración de Miguel Riquelme se integró a la Secretaría de la Vivienda.

POR ALCALDÍA DE SALTILLO

El segundo en renunciar fue el Secretario de Gobierno José María Fraustro Siller. Fue la mañana de ayer que emitió un mensaje desde Palacio de Gobierno, para dar a conocer que renunciaría para ir en busca de la candidatura de su partido, el PRI, por la alcaldía de Saltillo.

"Porque quiero a Saltillo y sé lo importante que es para el gobierno, he decidido presentar mi renuncia a la Secretaría de Gobierno para poner la capacidad que he forjado por décadas al servicio de Saltillo. Quiero contender para ser alcalde de Saltillo. Y esto significa seguir colaborando en el proyecto por Saltillo", dijo en un mensaje que tuvo una duración de 5 minutos.

José María Frausto Siller, saltillense de 65 años de edad, ha trabajado durante tres años como Secretario de Gobierno. En su trayectoria destaca su trabajo como rector de la Universidad Autónoma de Coahuila del de 1997 al 2001 y durante el sexenio de Rubén Moreira se desempeñó como Secretario de Educación.

Ayer, en su discurso de despedida fue enfático en indicar que continuará con el proyecto de Gobierno de la actual administración de Miguel Ángel Riquelme.

El mandatario no ha informado de manera oficial quien será el sucesor de José María Fraustro Siller, sin embargo fuentes cercanas confirmaron a este medio que será el ex alcalde saltillense, Fernando de las Fuentes.

VA POR TORREÓN

El tercer miembro del gabinete que anunció su renuncia, fue Román Alberto Cepeda, originario de Torreón y de 54 años de edad.

En una rueda de prensa celebrada en Torreón, anunció sus deseos de buscar la candidatura del PRI por la alcaldía de este municipio lagunero.

Román Alberto Cepeda se ha ocupado cargos en el gobierno federal y en el Poder Legislativo. De 2006 a 2008 fue diputado local. De 2009 al 2011 fue secretario de Fomento Agropecuario. Y de 2013 al 2016 delegado de la SAGARPA en la Región Laguna.

En su mensaje indicó que durante toda su vida se ha preparado para este cargo.

"Me he preparado por más de 20 años para construir este proyecto, para asumir cualquier responsabilidad que me asigne mi partido, por eso el día de hoy anunció que lo haré. Respetaré los tiempos de mi partido y del Instituto Electoral de Coahuila, porque estoy seguro que los tiempos nos invitan a luchar por Torreón. Por el Torreón que todos queremos".

Asimismo adelantó que los temas prioritarios son salud y seguridad.

Hasta el cierre de edición, el Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme no había emitido ninguna declaración oficial sobre estas bajas en su gabinete.

Respecto al proceso electoral, fue el primero de enero que el Instituto Electoral de Coahuila inició el proceso electoral para renovar las alcaldías del estado, en la elección que se realizará el 6 de junio.

Los funcionarios públicos que deseen contender tienen como plazo hasta el 3 de enero para renunciar a sus cargos.

José María Fraustro Siller, anunció que deja la Secretaría de Gobernación, buscará alcaldía.