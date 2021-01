Regresa México al Consejo de Seguridad de la ONU

Por quinta ocasión, México regresa al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), como un miembro no permanente. El lugar se ocupó a partir del 1 de enero de 2021 y es hasta el 31 de diciembre de 2022.

El representante permanente de México ante las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, es quien estará al frente en el CSNU, con el objetivo de defender la agenda mexicana.

En lo que va del siglo XXI, esta será la tercera ocasión que México estará sentado entre los 15 miembros del organismo de las Naciones Unidas dedicado al mantenimiento de la paz y la seguridad mundial.

Este órgano se creó en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para mantener la paz y la seguridad internacional. Está integrado por 15 miembros, de los cuales cinco son permanentes con derecho a voto y veto: Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia. Los otros 10 son electos por periodos de dos años (cinco) y un año (cinco).

La primera participación de México fue en 1946, cuando fue representado por Luis Padilla Nervo. Regresó 40 años después, en 1980, año en el que Porfirio Muñoz Ledo fue representante.

La tercera ocasión fue en 2002, una de las participaciones más llamativas de México, representado por Adolfo Aguilar Zínser. En esa participación ocurrió la intervención militar de Estados Unidos en Irak, lo que desató una crisis, toda vez que nuestro país no apoyó esa guerra considerada ilegal. Ello provocó un enfriamiento con el gobierno estadounidense, encabezado entonces por George W. Bush.

Para 2009, México regresó nuevamente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, representado por Claude Heller.

En 2011, recién concluida la cuarta participación de México en el Consejo de Seguridad, el país volvió a postularse para el periodo 2021-2022. En 2019 se ratificó la pretensión y en julio de 2020 se obtuvo una votación de 187 sufragios (en la Asamblea General) a favor de México.

La representante permanente alterna de México en Naciones Unidas, Alicia Buenrostro, recién señaló que durante la campaña que nuestro país realizó para lograr el asiento en el CSNU, se dedicó a hablar de las prioridades que se tienen, como defender el derecho internacional, el internacional humanitario, y presentarse como un país que le importa mucho el papel de la mujer.

La agenda que se llevará al consejo está compuesta por temas de derecho internacional, derecho internacional humanitario, prevención de conflictos y la mediación de éstos, así como lo que tenga que ver con la protección de civiles en conflictos, niños en conflictos armados y tráfico de armas, entre otros.

A través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), del cual México ocupará un lugar no permanente a partir del 1 de enero de 2021, se va a levantar la voz y retomar la información que se ha manejado sobre el tema desde la ONU.

"No queremos sacar una resolución porque no somos ingenuos, porque no va a pasar. Lo que sí queremos es levantar la voz, queremos retomar la propia información que el secretario de las Naciones Unidas ha vertido en el mundo sobre el tema de tráfico ilícito de armas y el costo humanitario que tiene para todas las economías y todos los países", mencionó Fabián Medina, jefe de la Oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En ese sentido, el funcionario de la Cancillería planteó que en el Consejo de Seguridad, México pedirá un mercado más regulado, mayores y mejores prácticas de venta de armas, entre otros.