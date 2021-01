Las mejores 10 series de ciencia ficción de los últimos 10 años

Series de ciencia ficción afortunadamente hay muchas, y es que el género es favorito de entre los amantes de historias de ficción pero sazonadas con suficiente imaginación, fantasía y crítica al mundo actual en que vivimos.

La oferta se ha sabido renovar y revitalizar, con nuevas propuestas en narrativas y la forma de hacer y presentar los proyectos. En la última década, algunos de estos programas han destacado.

Stranger Things

Con un toque de nostalgia a la cultura popular la década de 1980, una impecable realización y una aventura quizá no novedosa pero sí bien desarrollada, la serie no tardó en gustar y hacerse popular.

The Man In The High Castle

Basada en una historia de Philip K. Dick, el proyecto es vehículo para analizar con ingenio el moderno actual, a través de una ficción que pone en la mesa preguntas atemporales sobre poder y control.

Star Trek Discovery

La serie revitalizó su franquicia balanceando bien la nostalgia con propuestas novedosas de historia y personajes; respetando el mundo creado anteriormente pero sabiendo poner sus propias reglas.

Travelers

Un producto canadiense que destaca por desarrollar con tino, astucia y sabiduría una historia que fácilmente pudo haberse perdido en sí misma: viajeros del futuro que llegan a cambiar el presente.

The OA

Lamentablemente no logró desarrollar todo la historia que tenía planeada, pero agradó a sus fans con una premisa interesante en manos de creadores que supieron introducirla con inteligencia.

Black Mirror

La serie de antología que poco a poco se fue insertando entre la preferencia del público, sabe ser vehículo de crítica social, al mismo tiempo de presentar historias icónicas que dejan huella.

Dark

La importación alemana se convirtió en favorita en cuanto se estrenó en la plataforma Netflix, gracias a un misterio envolvente, pero además una gran realización y compromiso en narrativa.

The Mandalorian

El universo Star Wars encontró una gran ventana para seguir desarrollándose, optando en esta ocasión por historias en formato de serie y esta primera propuesta sorprendió de la mejor manera.

Westworld

Ha tenido sus altibajos pero la serie de HBO sabe bien ser crítica y analítica, al mismo tiempo que entretenida y dinámica. Un mundo futurista pero con su eco en la actualidad, de forma que atrapa.

Sense8

Una idea intrigante y llena de posibilidades, que aprendió a cautivar a su audiencia con propuestas llamativas en su narrativa y una iniciativa de inclusión que se rodeó de grandes y únicos personajes.