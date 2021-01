Egipto reabre tumba del faraón Ramses I tras restaurarla

Las labores de recuperación de este espacio funerario excavado en la roca han consistido en la eliminación de los excrementos de pájaros y murciélagos de las paredes, así como la restauración de los murales y la limpieza del hollín en estos.

La reapertura fue presidida por el ministro de Turismo y Antigüedades de Egipto, Jaled al Anani, y el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, Mustafa Waziri, durante una visita a Luxor, en cuyas proximidades está la fastuosa necrópolis del Valle de los Reyes.

زار د. خالد العناني وادي الملوك بالاقصر حيث تم إعادة افتتاح مقبرة الملك رمسيس الأول بعد ترميمها

Dr. Khaled El Enany, visited the Valley of the Kings in Luxor, where the tomb of King Ramses I was reopened after its restoration pic.twitter.com/1HcxI6ikZ5