Plantea AMLO consulta ciudadana sobre despenalización del aborto en México

Al considerar que es un tema "muy polémico" y que debe ser decidido por toda la población, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que sea por medio de una consulta ciudadana que se decida si se despenaliza el aborto en México.

En su última conferencia de prensa de 2020 y luego de que el Congreso de Argentina aprobara la interrupción voluntaria del embarazo, el Mandatario federal consideró que no es conveniente que se tome una decisión "desde arriba", ni del Poder Legislativo, ni de la Iglesia, sino que tiene que ser el pueblo.

"En temas muy polémicos, lo mejor -siempre lo he sostenido- es que se consulte a los ciudadanos, que no se imponga nada, que todo sea de acuerdo con la decisión mayoritaria de las personas, en este caso de las mujeres, que decidan con libertad, pero que no se imponga nada. El mejor método para resolver discrepancias, diferencias, es el método democrático, eso es lo que yo siempre he sostenido.

"Mi postura es que en estos temas en donde hay puntos de vista a favor y en contra, porque así es la democracia, no hay un pensamiento único, lo mejor es consultar a los ciudadanos y en este caso, repito, a las mujeres", dijo el Presidente.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el Titular del Ejecutivo federal manifestó que el gobierno debe acatar el "mandar obedeciendo" y no se debe oponer a nada.

"No creo conveniente que se tome una decisión desde arriba; aun existiendo una representación legal, legítima, como lo es el Legislativo, considero que en estos casos lo mejor es la aplicación de la democracia participativa.

"Que no intervengan estructuras de poder; esto es, que no sea un asunto de gobierno o de los Poderes o de las iglesias, sino que sea un asunto de las mujeres", señaló.

CRITICAN PROPUESTA

Inmediatamente después de lo expresado por el mandatario federal, diversos partidos de oposición acusaron que esta propuesta es machista y autoritaria, y dijeron que los derechos no se ponen a consulta.

Verónica Juárez Piña, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en San Lázaro, manifestó que son las mujeres y nadie más las que deben decidir sobre sus cuerpos, y señaló que los "derechos sexuales y reproductivos son una conquista histórica de las mujeres, garantizados en el marco jurídico nacional e internacional, y sería un grave retroceso pretender ponerlos a consulta", estableció.

La diputada del sol azteca manifestó que se deben atender las recomendaciones de la Suprema Corte, que en 2008 declaró constitucional despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación en el entonces Distrito Federal y en 2018 resolvió que las instituciones de salud deben contar con políticas de salubridad para atender, sin dilación alguna, casos urgentes de interrupción legal del embarazo, en caso de violación.