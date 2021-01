De Inglesita

La Federación Inglesa de Futbol (FA) multó a Edinson Cavani, delantero uruguayo del Manchester United con 100,000 libras y tres partidos sin jugar, luego de que considerara racista un comentario suyo en redes sociales.

'El Matador' le respondió a un amigo en Instagram: "gracias negrito", luego de que lo felicitara por anotar los dos últimos goles en la victoria de los Red Devils ante el Southampton. Desde entonces, hablamos de que el juego fue el 29 de noviembre, la FA abrió una investigación.

Cavani no es un tipo polémico o que le gusten los reflectores constantes, por ello no impugnó la decisión. Añadido a la multa económica y de los partidos, Edi tendrá que asistir a sesiones de "educación presencial", ya que el organismo considera que su comentario es "insultante, abusivo e impropio".

En lo personal, me encuentro en un dilema en este punto. Claro que más de uno pensaríamos que es exagerada la reacción de la Federación, porque en Latinoamérica "negrito" o "negro" pueden ser usados de forma amistosa con personas de confianza. Sin embargo, para los ojos de quien no conoce el contexto, y pretende ser ejemplo contra el racismo, claro que no habrá consideraciones en acciones como estas.

Segundo Tiempo

Por ejemplo, lo que pasó en el juego de Champions League entre el PSG y el Istanbul, en el que supuestamente el cuarto árbitro del encuentro, Sebastian Coltescu, llamó "negro" a Pierre Webó, segundo entrenador del equipo turco, desató tal polémica que terminó con el encuentro suspendido ese día por acuerdo de los jugadores.

Coltescu alegaba que en su contexto la palabra no era ofensiva. ¿No es lo mismo acá con Cavani? Claro que forma es fondo, y viceversa… Lo de Edinson no se ve con malas intenciones, pero tampoco nos consta lo que sucedió realmente en París, más allá de que las imágenes sean claras.

En todo caso, la lucha contra el racismo debe continuar. Si la palabra tiene uno u otro significado dependiendo del lugar, el organismo que busca ser referencia debe tener en cuenta el contexto total para no mostrar una ignorancia cultural que en cierta forma, sea otra manera de racismo.

Tiempo Extra

Cavani se perderá los próximos tres duelos del Manchester United: Aston Villa (Liga), Manchester City (semifinal de Copa) y Watford (FA Cup).

